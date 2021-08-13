睡過頭來不及送主人出門 博美崩潰「一灘爛泥」躺玄關面壁

平常的導彈非常黏人愛撒嬌。圖取自推特 對狗狗來說，主人就是牠的全世界，平日白天人類出門上班上課，總讓狗狗備感寂寞。一隻博美每天固定要送主人出門，有天起床後主人已不在了，頓時生無可戀地癱在玄關面壁。

日本網友在推特分享家裡養的1歲8個月大博美「導彈」的趣味照片，其特殊的名字取自卡普空遊戲「幽靈偵探」裡的博美犬角色。當初他們路過寵物店第一眼看到導彈，就覺得必須讓牠成為家族一份子，就把牠買回家了。

相當黏人的導彈每天都會在玄關送家族成員出門，拍下照片的那天，家人不想不吵醒熟睡的導彈，悄悄地出門了。導彈醒來後發現來不及送行，索性像一灘爛泥一樣賴在玄關，臉貼牆壁，顯出極度消沉、生無可戀的模樣。

導彈來不及送行主人，像一灘爛泥一樣賴在玄關面壁。圖取自推特

飼主表示，平常送家人出門後，導彈也會靠在牆上，寂寞地凝視著玄關大門，但今天落寞的反應更加強烈。那天的導彈有一段時間就一直躺在玄關，一動也不動。

這則貼文在推特吸引1.9萬個讚、5000多人留言。網友表示：「要是我看到這幕大概一輩子不出門了」、「光看背影就傳達出牠有多傷心了」、「真是藏不住情緒的孩子」、「好心疼阿」。

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