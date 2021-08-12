寵物知識+／狗狗愛叼東西跑掉怎麼辦？與其追牠這一招更有效

有些狗狗相當調皮，尤其是幼犬，亂抽衛生紙、咬破抱枕和椅腳等，常讓飼主苦惱不已。與其每天發怒追著狗狗討東西，擁有豐富養狗經驗的日本自由文字工作者穴澤賢提供自己的應對方式。

穴澤表示幼犬喜歡調皮搗蛋是天性，實在很難完全斷絕，他舉自己的狗狗「福助」為例，為了避免福助咬爛書本，在書架前放了吉他盒充當拒馬，以及在門的邊角貼上鐵尺防止牠破壞等措施。

然而幼犬愛搗蛋有時是經過算計的行為，穴澤分享熟識友人的經驗，他們家養了一隻1歲的黑柴犬「小萩」，小萩時常叼了東西就跑掉，從拖鞋到手帕都有，主人為了取回物品，常用零食引誘。對狗狗而言只要這樣做就能得到零食，所以會刻意為之。

有一次穴澤到友人家拜訪時，小萩把放在桌上的口罩叼走，穴澤於是用手輕掐小萩的嘴巴，口罩就自然掉下來了。該戶人家的女主人對穴澤突如其來的舉動大吃一驚。

想拿回被叼走的物品，可以輕掐狗狗的嘴巴。圖取自sippo

穴澤解釋，這樣掐狗狗的嘴巴不至於造成疼痛，可以試試掐自己的嘴巴就知道了。若狗狗只是在玩不是認真的咬，稍微掐一下嘴巴就打開了，可以輕易把物品拿回來。如果你想跟狗狗玩，可以用力地搶奪，狗狗會很開心地跟你拔河；如果你不想跟牠玩，可以用掐嘴的方式傳達你無意奉陪的意思，並取回物品。

如果狗狗叼了東西就跑掉，不需要大聲嚷嚷並跑去追牠，最好的方法就是「無視」，讓牠知道主人現在沒有陪玩的心情。每天都要跟狗狗上演「你追我跑」的苦惱飼主，不妨參考穴澤的應對方法。

⭐️「寵物健康我守護」徵文邀稿中 賺獎金6000元幫毛孩加菜！

陪你在家度過苦悶疫情的毛小孩，歡迎來分享牠的健康小故事！來信需附上寵物簡歷與照片，不僅有高額獎金，還有udn文創精美授權贈品等著你喔！（點擊上圖瞭解更多活動詳情）

活動截止日為8/24（二），歡迎踴躍投稿！