父母和丈夫相繼過世…孤身一人的她靠這隻小可愛找回人生色彩

人進入老年後，終將面臨伴在身邊親人離世的事實，這時如果有寵物來當新的家人，能盡快把生活拉回正軌，重新找回活著的意義。

まいどなニュース報導，住在日本大阪的56歲E女士長期照護父母，雙親離世後，E女士終於可以和丈夫過悠哉的兩人生活，但丈夫突然猝逝，留下E女士孤身一人，世界的顏色瞬間消失，變成黑白一片。

E女周遭的人很擔心她，希望她能寄情於其他事物轉移悲傷，E女依然有持續幫忙社區照顧流浪貓，但只是協助的角色，她希望有貓能到家裡來，但一直未能如願。

某天E女士接到親戚小孩的來電，表示要帶兩隻在棒球場撿到的流浪幼貓過來，E女相當興奮，期待牠們的到來。這兩隻貓才一個月大，可惜其中的公貓才來一週就往生了，E女將心力都放在倖存的母貓身上，取名為小麥。

幼貓時期的小麥。圖取自まいどなニュース

小麥相當活潑，愛在家裡跑來跑去，用壁紙磨爪，明明不久之前家裡還非常安靜、一片死寂，如今能一直聽到小麥到處走動的聲音。

也因為小麥的到來，E女士恢復正常規律的生活，早上六點會被小麥叫起床，即使還想睡一會兒，小麥已經在呼喚媽媽準備早餐了。給小麥餵食完，玄關已有許多流浪貓也在嗷嗷待哺，E女接著準備牠們的伙食、並打掃浪貓的便溺處。

E女士的一天，從做家事、洗衣服到中午小憩看電視，小麥都陪在身邊。晚上10點小麥已在被窩stand by等著媽媽一起就寢，如果沒有準時過來牠還會跑去呼叫，如果沒有把床鋪好，也會被小麥拍肩膀催促。

過著如此充實規律生活的E女士，人生不再是黑白，再次點綴上了色彩，而原本全身都是白色皮毛的小麥，隨著年齡增長，也開始長出雜色的毛髮。

E女士和小麥在一起生活已過了兩年，丈夫離世後，E女的寵物第二人生也正幸福圓滿地進行中。

⭐️「寵物健康我守護」徵文邀稿中 賺獎金6000元幫毛孩加菜！

陪你在家度過苦悶疫情的毛小孩，歡迎來分享牠的健康小故事！來信需附上寵物簡歷與照片，不僅有高額獎金，還有udn文創精美授權贈品等著你喔！（點擊上圖瞭解更多活動詳情）

活動截止日為8/24（二），歡迎踴躍投稿！