狗狗偷整根玉米塞進口 嘴被撐成「一字型」 還得意沒露餡

日本網友分享他家的米克斯Taro（タロ），偷了一根玉米芯，將整根塞進嘴裡，但玉米芯太長，有一端已經露在外面，另一端也把牠的嘴型撐開，但Taro還以為沒被發現，若無其事地走來走去，令主人啼笑皆非。

Taro是拉布拉多和黃金獵犬的混種犬，才11個月大，某天飼主將牠帶回老家玩，並餵牠吃玉米，他們習慣把玉米粒一顆顆取下給狗狗吃。過了一會兒準備收拾時，發現桌上的玉米芯不見了，大家開始找犯人，後來發現第一次吃玉米的Taro可能是覺得太好吃了，於是爬到桌上偷走了玉米芯。

Taro把整根玉米芯塞進嘴裡，自以為藏的很好還到處走來走去，全然沒發現早已敗露，玉米芯把整個腮幫子撐開，形成相當滑稽的樣子，讓飼主笑歪了。

Taro相當調皮。圖取自推特

有網友擔心狗狗吞進玉米芯會有危險，飼主表示，當下如果馬上去追Taro，牠可能會因太興奮而吞下去，於是等牠稍微鎮靜後才把玉米取出，沒吃下去真是萬幸。他笑稱，Taro是很調皮的孩子，自己養獵犬20多年了，第一次看到這麼皮的狗。

玉米營養豐富，也是狗食的主原料之一，但是狗狗無法消化玉米芯，吃下肚會阻塞腸道，這狀況常見於黃金獵犬等大型犬。幸好Taro的飼主熟知獵犬的性格，沒有急著去搶反而加速讓牠吞下肚。（延伸閱讀>>>如何應對狗狗誤食異物？）

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