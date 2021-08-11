狐狸犬地表最暴力野獸！一連咬爛三台寵物車 爸自製戰車網友求接單

猛獸出沒注意！台灣有狗主在社交平台表示，自己養到一隻暴力的狐狸犬「可可」，牠入屋大約半年，已經咬爛三台寵物車，令主人非常崩潰。當媽媽打算再買新的寵物車時，爸爸堅拒，並決定要自製一台極度堅固的「白鐵戰車」，應付這隻暴力猛獸。

狗主張張接受《香港01》訪問時表示，年初領養了三個月大的可可回家，牠性格貪玩，非常親人，但原來牠可愛的外表背後，是隱藏著凶猛的野獸特質！可可回家當天，就咬傷媽媽，之後更連續咬爛三台寵物車！

媽媽很是無奈，只好再買新一台，誰知爸爸終於受不了這隻暴力狗，決定自己做一台不怕被咬爛的寵物車！「原本我想說，不要自己做，再買就好，怕做出來會很奇怪，不敢推出去，但爸爸不肯，叫我相信他能做得出來。」

結果當張張看到寵物戰車時，完全嚇呆，連網友都不停留言詢問可否接單！

網友看到寵物戰車後紛紛指「太狂」、「孩子的爸好厲害哦」、「強！老爸可以接單了！」、「阿爸可以開手作運輸籠店了～」、「可以大批量出貨，申請專利」、「看來以後推車廠商得多研發一台防咬款了」、「狗狗明白烤肉網的用途，變乖了是正常的」、「強大的主人背後都有一頭瘋狂的猛獸」、「再用壞，烤肉網就可以發揮它真正的用途了」。

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文章授權轉載自《香港01》