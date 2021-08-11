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打完疫苗死亡疑年輕化！AZ僅26歲、莫德納36歲皆屬9類

新北動保處提醒：肥胖、短鼻、長毛犬 最易中暑

中央社 / 新北11日電

隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，有民眾會多帶寵物出門走走，但新北市動保處提醒目前天氣炎熱，肥胖犬、短鼻犬及長毛犬較易中暑，甚至可能致死。

新北市政府動物保護防疫處表示，天氣轉熱，飼主帶寵物散步時，要特別注意中暑情況，甚至可能致死，尤其是肥胖犬、短鼻犬及長毛犬，例如巴哥、鬥牛犬、哈士奇等都是高風險群。

動保處表示，帶狗狗出門散步時要隨身攜帶水，若狗狗有大口喘氣、口吐唾沫、走路搖擺、失去平衡及虛弱情況，要儘速到陰涼通風處，幫毛寶貝補充水分並採取降溫措施。

動保處表示，若不幸發生動物中暑休克的情況，不可以強灌喝水，要將狗狗身體沖濕降溫，並儘快送到動物醫院搶救。

中暑 寵物 COVID-19 2019新型冠狀病毒 新北

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