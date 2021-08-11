【動物冷知識】動物界育兒袋大不同！無尾熊像束口袋、袋鼴需要才出現

大家好，我是帽帽！

今天來跟大家說有袋類動物的育幼袋冷知識！

袋熊媽媽與寶寶進食的畫面，看起來很像雙頭割草機。

因為無尾熊寶寶的消息系統還不夠完善，吃媽媽的便便可以帶一些媽媽體內協助消化的微生物菌叢，這些菌叢到了無尾熊寶寶的消化道內生存，未來可以協助無尾熊寶寶消化食物。

袋鼴是穴居動物，前爪巨大方便挖掘，因為長期生活在黑暗的地下，不需要視力而缺少完整的眼睛。

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