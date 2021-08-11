快訊

新北永和某社區同棟5確診 110戶231人全居家隔離

打完疫苗死亡疑年輕化！AZ僅26歲、莫德納36歲皆屬9類

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【動物冷知識】動物界育兒袋大不同！無尾熊像束口袋、袋鼴需要才出現

聯合新聞網 / 帽子-Hatto

大家好，我是帽帽！

今天來跟大家說有袋類動物的育幼袋冷知識！




袋熊媽媽與寶寶進食的畫面，看起來很像雙頭割草機。




因為無尾熊寶寶的消息系統還不夠完善，吃媽媽的便便可以帶一些媽媽體內協助消化的微生物菌叢，這些菌叢到了無尾熊寶寶的消化道內生存，未來可以協助無尾熊寶寶消化食物。




袋鼴是穴居動物，前爪巨大方便挖掘，因為長期生活在黑暗的地下，不需要視力而缺少完整的眼睛。

參考連結：123

延伸閱讀

【動物冷知識】擁有最大顆眼球 為何馬能看超遠卻抓不準距離？

【動物冷知識】超可愛錦葵蜂！不只愛吃花蜜 睡也要睡在花朵中

【動物冷知識】青蛙為何閉眼吃飯？原來要靠這動作「大口吞」

【動物冷知識】不只會採花蜜！為抗天敵保家園 蜜蜂集體蒐集便便

相關新聞

【動物冷知識】動物界育兒袋大不同！無尾熊像束口袋、袋鼴需要才出現

大家好，我是帽帽！ 今天來跟大家說有袋類動物的育幼袋冷知識！

【寵物保健徵文示範作】小賴／我家跩貓過度舔毛竟是因為一個鈴鐺？

我家養了一隻跩貓，從小就領養過來，剛帶回家的時候常常踩到他或被他絆倒，而且家裡還有行動不便的身障人士，想說有鈴鐺比較不會被暗算。

搶救草鴞 跨域合建高屏生態藍圖

屬中型貓頭鷹的草鴞，因棲地和人類重疊，數量漸稀，被列第一級瀕危保育類，林務局屏東林區管理處為此制定保育方案，委託屏科大野...

寵物知識+／毛孩生病怕荷包大失血？保險業務教你挑對寵物險有眉角

你養毛小孩嗎？那你不孤單，台灣已有60%的家庭有毛小孩陪伴。台灣人口少子化，毛孩數量卻激增，農委會統計台灣15歲以下小孩數量，每年以4％速度減少；反觀家貓及家犬數量則以約6％速度逐年增加，初估2020年毛小孩數量共有296萬隻，比15歲以下孩童多出10萬。

別再蹺家囉！ 北市動物園小食蟻獸「紅豆」搬去新加坡

過去曾有過逃家記錄的小食蟻獸「紅豆」要去新加坡展開新生活，台北市立動物園將「紅豆」送往新加坡動物園進行親善任務。動物園表...

大批座頭鯨在澳洲海域吐泡覓食 科學家驚喊：從未見過

無人機日前在澳洲東南方新南威爾斯州附近海域捕捉到一群座頭鯨難得一見的「吐泡泡覓食」畫面。動物科學家琵蘿塔（Vanessa Pirotta）說：「我從未見過這種事，難以置信！」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。