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大批座頭鯨在澳洲海域吐泡覓食 科學家驚喊：從未見過

聯合新聞網 / 綜合報導
大批座頭鯨在澳洲海域吐泡覓食。圖／取自indianexpress
大批座頭鯨在澳洲海域吐泡覓食。圖／取自indianexpress

無人機日前在澳洲東南方新南威爾斯州附近海域捕捉到一群座頭鯨難得一見的「吐泡泡覓食」畫面。動物科學家琵蘿塔（Vanessa Pirotta）：「我從未見過這種事，難以置信！」

琵蘿塔提到座頭鯨通常會2到5隻集體行動，這群數量高達20到90隻「極為罕見」。琵蘿塔指出座頭鯨夏季會在南極水域覓食，冬季則到澳洲北方海域覓食。而像這次大批座頭鯨覓食的畫面先前只在南半球南非附近海域拍攝過1次。

鯨魚覓食時會衝破水面，轉過身來呼吸，在水面上吹出圓形氣泡以製造水「網」包圍獵物。琵蘿塔表示這麼數量龐大的鯨魚覓食活動第一次出現在澳洲附近海域。科學家們推測，可能是因為該水域座頭鯨數量增加或食物豐富。

琵蘿塔稱此次的發現讓科學家非常興奮：「這不只是澳洲的第一次，也有助於理解鯨魚生態學。」

最新研究顯示，座頭鯨在新冠肺炎疫情後因為船隻減少，開始到更寬廣的水域中活動，並去更遠的地方覓食。

澳洲 鯨魚 新冠肺炎 疫情 南極 南非

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