媽媽拯救路倒中暑小貓 善心大媽豪爽掏一萬元贊助

最近是盛夏時節，白天氣溫動輒飆高到30幾度，有婦人外出購物時在路上發現中暑的幼貓，好心送到醫院治療，不僅全額負擔貓咪的治療費用，後來也直接收養，給牠一個溫暖的家。

一名日本網友在推特上分享媽媽拯救幼貓的過程。原po的媽媽某天騎腳踏車去大創買東西時，看到一隻橫躺在馬路中間的幼貓，牠發出細小的叫聲，看似沒有被車撞到，媽媽趕緊將牠送到動物醫院。

媽媽把撿到幼貓的過程LINE給兒子。圖取自推特

醫院診斷貓咪中暑了，體溫高達40.3度，因為是流浪貓，院方要拾獲者簽署保證書，必須全額負擔貓的醫治費用，等貓出院後也得負起取回和保護的責任。原po媽媽一開始有點猶豫，詢問如果不簽名會怎樣，院方表示就會中止治療、把貓還給拾獲者，把貓放回原本撿到的場所。

她捨不得小貓，還是簽了名，旁邊一位婦人得知整個過程，也願意提供協助，豪爽地掏出一萬日圓（約新台幣2500元）給原po媽媽。

網友大讚原po媽媽和這位婦人的愛心和慷慨，有人轟動物醫院太過分，但也有人幫忙緩頰，指醫院不是慈善機構，醫藥費、人事費等都是開銷，不可能免費幫流浪動物醫治。最後這隻小貓被原po一家收編，這家人原本就養了很多動物，包括狗、山羊和熱帶魚，如今小貓也加入這個扶養大家族。

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