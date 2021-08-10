小拉布拉多叼樹枝進門被卡住 一年後「開竅」挑戰成功！

拉布拉多犬天性活潑愛玩，有網友分享老家養的拉拉幼犬從外面找了一根樹枝，想要叼進屋內，卻因樹枝無法通過落地窗被擋在外面，努力奮戰的模樣相當逗趣。

日本網友マリムギ成長日記在推特分享老家的可愛拉布拉多幼犬Haru（ハル），從戶外叼了一根樹枝，想進到屋內。但落地窗只開了一個縫，雖然狗狗的身體能輕易進出，但其叼著的木棒太長，把牠擋在門外，數度嘗試之後最終宣告放棄。

飼主表示，先前養的狗16歲高齡過世，失落感很重之餘仍喜歡養狗的生活，因此迎來了Haru。想說拉布拉多是能養育成導盲犬的聰明犬種，很意外怎麼會做出這種事。

飼主說，Haru喜歡從低矮的樹上拔樹枝帶回家，這支影片是去年拍攝的，今年一歲的Haru已經長大，也變聰明了，要把樹枝叼回家時懂得傾斜讓樹枝通過縫隙。但飼主笑稱，牠會把帶進門的樹枝狠狠咬碎，清理起來很辛苦。

長大的Haru「樹枝挑戰」終於成功。圖取自YouTube

他還透露，Haru在家大多時間都在睡覺，隨著年齡增長體型愈來愈大，有些習慣還是跟幼犬時期一樣，會睡在人的腳上，也喜歡爬到人的膝蓋上。

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