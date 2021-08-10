柴犬被路人一誇「瞬間滿臉笑容」 網友驚：牠真的聽得懂！
動物真的聽得懂人話嗎？許多養過寵物的人，都會感覺到自己說的語言，有時愛犬愛貓們是聽得懂的。最近有位日本網友，就發現自家的柴犬，在受到稱讚的時候，會有明顯的反應。
根據日本媒體「grape」報導，日本twitter網友「shomaruoneone」最近貼出照片分享，表示他有次帶著柴犬外出，此時一位不認識的歐吉桑路過，誇讚他家柴犬「很漂亮，很可愛喔，是個大美人呢」。
道路の反対からおじいさんに話しかけられて向きを変えて話しを聞いて｢綺麗だな、可愛いなぁ〜べっぴんさんや｣とほめられニコニコになったまるちゃんご機嫌です♪ pic.twitter.com/nRhe7xPiim— 祥&柴犬のまるちゃん (@shomaruoneone) August 3, 2021
沒想到柴柴聽到這話，立刻馬上轉過頭來，露出既高興，又似乎有點不好意思的神情。就算未必是真的聽得懂人話，也似乎察覺到了對方是在誇讚他，才會有這樣的反應。Shomaruoneone也表示，每次柴柴在受到他人誇讚時，幾乎都會有一樣的動作。
網友們紛紛回應「超可愛的啊」、「歐吉桑說的沒錯」、「這笑容最棒了」、「狗狗絕對聽得懂人在講什麼」、「對誇讚的話特別敏感呢」、「被療癒了」、「我也想走在路上遇到他喔」、「今天也是滿臉笑容呢」、「最近熱到受不了，但看到這笑容就被療癒了」、「好想摸摸他喔」、「我養了才知道毛小孩的表情超豐富的」。
①②ぽてと君のママが— いぶし銀 (@shiba48love) August 9, 2021
作ってくれた甚平 第二弾‼️‼️
銀次がデブだからサイズを盛った
母ちゃんが悪いのに
ちょっと大きかったかも④
とママさんが作り直してくれたうえ
同じ布地でシュシュ③
のプレゼント付き😍
母ちゃん ぽてと君ママの心づかいに
感激してます‼️ありがとう❤️ pic.twitter.com/uUGe4xGzSV
Doggy Boxさんからもらった— ⭐️Ginzi⭐️ (@48ginzi) August 7, 2021
俺の顔より大きいハンバーガー🍔
いただくぜ‼️(ω･` )ｶﾞﾌﾞ#doggybox #ドギボ #pr @doggybox_jp pic.twitter.com/nslskvo9Lr
ムキー(#｀皿´) の変化— ⭐️Ginzi⭐️ (@48ginzi) July 31, 2021
①3年前
②今日
全然進化してない🤣🤣 pic.twitter.com/duz1tIz890
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