柴犬被路人一誇「瞬間滿臉笑容」 網友驚：牠真的聽得懂！

動物真的聽得懂人話嗎？許多養過寵物的人，都會感覺到自己說的語言，有時愛犬愛貓們是聽得懂的。最近有位日本網友，就發現自家的柴犬，在受到稱讚的時候，會有明顯的反應。

根據日本媒體「grape」報導，日本twitter網友「shomaruoneone」最近貼出照片分享，表示他有次帶著柴犬外出，此時一位不認識的歐吉桑路過，誇讚他家柴犬「很漂亮，很可愛喔，是個大美人呢」。

沒想到柴柴聽到這話，立刻馬上轉過頭來，露出既高興，又似乎有點不好意思的神情。就算未必是真的聽得懂人話，也似乎察覺到了對方是在誇讚他，才會有這樣的反應。Shomaruoneone也表示，每次柴柴在受到他人誇讚時，幾乎都會有一樣的動作。

網友們紛紛回應「超可愛的啊」、「歐吉桑說的沒錯」、「這笑容最棒了」、「狗狗絕對聽得懂人在講什麼」、「對誇讚的話特別敏感呢」、「被療癒了」、「我也想走在路上遇到他喔」、「今天也是滿臉笑容呢」、「最近熱到受不了，但看到這笑容就被療癒了」、「好想摸摸他喔」、「我養了才知道毛小孩的表情超豐富的」。

①②ぽてと君のママが

作ってくれた甚平 第二弾‼️‼️



銀次がデブだからサイズを盛った

母ちゃんが悪いのに

ちょっと大きかったかも④

とママさんが作り直してくれたうえ

同じ布地でシュシュ③

のプレゼント付き😍



母ちゃん ぽてと君ママの心づかいに

感激してます‼️ありがとう❤️ pic.twitter.com/uUGe4xGzSV — いぶし銀 (@shiba48love) August 9, 2021

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