寵物知識+／淑女般的狗狗卻酷愛吃牛糞 飼主崩潰發問

狗狗是雜食性動物，如果放牠在外容易亂吃東西，飼主得特別注意。有飼主對於寵物狗愛吃牛糞相當苦惱，擔心會得病，獸醫表示這是天性，但可能有寄生蟲的疑慮。

英國太陽報報導，有飼主來信詢問，他飼養的約克夏Betty平時表現的很淑女，也不會亂撿東西吃，唯獨對牛大便情有獨鍾。Betty只要嚐一小口，就會開心地飛上天。飼主嘗試阻止牠，並且擔心會對健康有害，因此詢問專家的意見。

寵物零售食品業者tails.com的首席獸醫Sean McCormack表示，狗是雜食性動物，也是大自然的清道夫，在演進的過程中，牠們習於吃其他動物的糞便，因此在他們被人類馴養後，也會有跑去廁所吃垃圾和排泄物的行為。

Sean指出，對狗狗來說，也許排泄物很美味，而且牛糞含有一些營養和膳食纖維，但同時也暗藏一些風險，像是寄生蟲。尤其是一種名為新孢子蟲會在牲畜之間傳染，這種寄生蟲會讓牛流產，也會導致狗狗生病。因此獸醫建議這名飼主，最好限制Betty別再吃牛糞了。

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