快訊

鈑金廠老闆摔落自家水溝 掙扎多時詭死水溝內

評／奧運參賽項目省思：台灣政策扼殺水域運動？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

寵物知識+／淑女般的狗狗卻酷愛吃牛糞 飼主崩潰發問

聯合新聞網 / 綜合報導
有些狗狗有喜歡吃屎的習慣，當心吃下寄生蟲。 報系資料照
有些狗狗有喜歡吃屎的習慣，當心吃下寄生蟲。 報系資料照

狗狗是雜食性動物，如果放牠在外容易亂吃東西，飼主得特別注意。有飼主對於寵物狗愛吃牛糞相當苦惱，擔心會得病，獸醫表示這是天性，但可能有寄生蟲的疑慮。

英國太陽報報導，有飼主來信詢問，他飼養的約克夏Betty平時表現的很淑女，也不會亂撿東西吃，唯獨對牛大便情有獨鍾。Betty只要嚐一小口，就會開心地飛上天。飼主嘗試阻止牠，並且擔心會對健康有害，因此詢問專家的意見。

寵物零售食品業者tails.com的首席獸醫Sean McCormack表示，狗是雜食性動物，也是大自然的清道夫，在演進的過程中，牠們習於吃其他動物的糞便，因此在他們被人類馴養後，也會有跑去廁所吃垃圾和排泄物的行為。

Sean指出，對狗狗來說，也許排泄物很美味，而且牛糞含有一些營養和膳食纖維，但同時也暗藏一些風險，像是寄生蟲。尤其是一種名為新孢子蟲會在牲畜之間傳染，這種寄生蟲會讓牛流產，也會導致狗狗生病。因此獸醫建議這名飼主，最好限制Betty別再吃牛糞了。

⭐️「寵物健康我守護」徵文邀稿中 賺獎金6000元幫毛孩加菜！

陪你在家度過苦悶疫情的毛小孩，歡迎來分享牠的健康小故事！來信需附上寵物簡歷與照片，不僅有高額獎金，還有udn文創精美授權贈品等著你喔！（點擊上圖瞭解更多活動詳情

活動截止日為8/24（二），歡迎踴躍投稿！

寵物 寄生蟲 獸醫

相關新聞

【寵物保健徵文示範作】小賴／我家跩貓過度舔毛竟是因為一個鈴鐺？

我家養了一隻跩貓，從小就領養過來，剛帶回家的時候常常踩到他或被他絆倒，而且家裡還有行動不便的身障人士，想說有鈴鐺比較不會被暗算。

搶救草鴞 跨域合建高屏生態藍圖

屬中型貓頭鷹的草鴞，因棲地和人類重疊，數量漸稀，被列第一級瀕危保育類，林務局屏東林區管理處為此制定保育方案，委託屏科大野...

寵物知識+／毛孩生病怕荷包大失血？保險業務教你挑對寵物險有眉角

你養毛小孩嗎？那你不孤單，台灣已有60%的家庭有毛小孩陪伴。台灣人口少子化，毛孩數量卻激增，農委會統計台灣15歲以下小孩數量，每年以4％速度減少；反觀家貓及家犬數量則以約6％速度逐年增加，初估2020年毛小孩數量共有296萬隻，比15歲以下孩童多出10萬。

寵物知識+／淑女般的狗狗卻酷愛吃牛糞 飼主崩潰發問

狗狗是雜食性動物，如果放牠在外容易亂吃東西，飼主得特別注意。有飼主對於寵物狗愛吃牛糞相當苦惱，擔心會得病，獸醫表示這是天性，但可能有寄生蟲的疑慮。

影／柴犬玩泥巴「嘴巴一團黑」天真燦笑 主人又怒又笑：敗給他了！

毛小孩有時的行為舉止，就會像許多孩子們一樣，顯露出天真可愛的一面。最近有位日本網友，就拍下自家柴犬露出這樣的神情，吸引了許多網友稱讚。

小爪水獺哭哭體重超標 肉多蛤蠣不給改吃蜆

台北市立動物園積極推動「行為豐富化」，替小爪水獺準備生鮮特餐「蜆」，動物園表示，因為水獺兄弟體重超標，體積小量多的「蜆」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。