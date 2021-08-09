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影／柴犬玩泥巴「嘴巴一團黑」天真燦笑 主人又怒又笑：敗給他了！
毛小孩有時的行為舉止，就會像許多孩子們一樣，顯露出天真可愛的一面。最近有位日本網友，就拍下自家柴犬露出這樣的神情，吸引了許多網友稱讚。
根據日本媒體「Hint-Pot」報導，日本twitter網友「otentou_Shiba」分享自家柴柴，在泥巴中大玩特玩，連嘴巴都染成一片黑的照片，表情看起來是十分滿足。看到柴柴這麼可愛的樣子，飼主也忍不住說「啊啊，好可愛，就原諒你囉」。
ああーぁぁ、可愛いよ！許す！#柴犬 pic.twitter.com/0Bge9NebhX— 柴犬おてんとうまる (@otentou_Shiba) July 29, 2021
飼主表示，他每天都會帶著這隻柴柴散步一小時。本來就喜歡玩水的柴柴，這次碰上前天下過雨，充滿泥濘的積水，馬上興奮地在泥水中大玩特玩，彷彿像個小孩子一樣。
許多網友紛紛表示「太可愛了」、「這只能原諒他了」、「回去得好好洗過」、「完全能感受到他的開心」、「就像完全不在乎他人的看法一樣」、「回家就輪到沖澡囉」、「大滿足的臉好可愛」、「天真又可愛」、「我也好想回到這樣玩的年紀」、「敗給這個笑容了」、「有這個笑容，做什麼都會原諒」。
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