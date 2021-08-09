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影／柴犬玩泥巴「嘴巴一團黑」天真燦笑 主人又怒又笑：敗給他了！

聯合新聞網 / 綜合報導
日本一位飼主的柴柴在泥巴中大玩特玩，露出天真無邪的笑容。圖擷取自twitter
日本一位飼主的柴柴在泥巴中大玩特玩，露出天真無邪的笑容。圖擷取自twitter

毛小孩有時的行為舉止，就會像許多孩子們一樣，顯露出天真可愛的一面。最近有位日本網友，就拍下自家柴犬露出這樣的神情，吸引了許多網友稱讚。

根據日本媒體「Hint-Pot」報導，日本twitter網友「otentou_Shiba」分享自家柴柴，在泥巴中大玩特玩，連嘴巴都染成一片黑的照片，表情看起來是十分滿足。看到柴柴這麼可愛的樣子，飼主也忍不住說「啊啊，好可愛，就原諒你囉」。

飼主表示，他每天都會帶著這隻柴柴散步一小時。本來就喜歡玩水的柴柴，這次碰上前天下過雨，充滿泥濘的積水，馬上興奮地在泥水中大玩特玩，彷彿像個小孩子一樣。

許多網友紛紛表示「太可愛了」、「這只能原諒他了」、「回去得好好洗過」、「完全能感受到他的開心」、「就像完全不在乎他人的看法一樣」、「回家就輪到沖澡囉」、「大滿足的臉好可愛」、「天真又可愛」、「我也好想回到這樣玩的年紀」、「敗給這個笑容了」、「有這個笑容，做什麼都會原諒」。

柴犬 寵物

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