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小爪水獺哭哭體重超標 肉多蛤蠣不給改吃蜆

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
水獺兄弟體重超標，體積小量多的「蜆」可以適度拉長牠們進食的速度。圖／北市動物園提供
水獺兄弟體重超標，體積小量多的「蜆」可以適度拉長牠們進食的速度。圖／北市動物園提供

北市動物園積極推動「行為豐富化」，替小爪水獺準備生鮮特餐「蜆」，動物園表示，因為水獺兄弟體重超標，體積小量多的「蜆」可以適度拉長牠們進食的速度，所以不選擇肉多的蛤蠣。

熱帶雨林區的小爪水獺兄弟發出高頻的叫聲，保育員立馬送上開胃菜朱文錦(魚)，朱文錦不敵身手矯健的小爪水獺，不一會兒就全部進水獺的胃裡，有時還會準備今日特餐「蜆」。

動物園表示，保育員用一個木盤擺盤，小爪水獺兄弟雖然不是第一次遇見「蜆」，盛裝的道具卻是新的，儘管美味當前，水獺兄弟還是沿著木盤嗅聞一番，才決定進食。

動物園表示，水岸餐廳是小爪水獺最喜歡進食的地點，不論是水裡的朱文錦還是放在地上的蜆，都會被帶到這裡再開吃，和著水一邊試著咬開或用手撥開。

至於為什麼餵食「肉多多」的蛤蠣，園方說，因為水獺兄弟體重超標，體積小量多的「蜆」可以適度拉長牠們進食的速度。

動物園表示，小爪水獺是肉食動物，動物園裡提供的多樣化食譜包括虎皮蛙、朱文錦、泥鰍、吳郭魚、香魚、鯽魚、蜆、溪蝦、蟹等，還有各式各樣的餵食道具，都是為了豐富小爪水獺的生活。

台北市立動物園從2002年開始成立動物行為小組，積極推動照養動物的「行為豐富化」模式，行為豐富化策略包括：展場環境複雜化、餵食食物多樣化、餵食方式豐富化、動物展示彈性化等。

動物園提醒，民眾不要餵食動物，好奇心重的水獺會啃咬掉入活動場裡的任何東西，若不慎吞下不適合的物品除了體重的考量，還會影響健康。

小爪水獺的生鮮特餐是「蜆」，保育員說，牠們手抱一個、嘴裡再含一個。圖／北市動物園提供
小爪水獺的生鮮特餐是「蜆」，保育員說，牠們手抱一個、嘴裡再含一個。圖／北市動物園提供

動物園 小爪水獺 北市

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