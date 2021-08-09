寵物知識+／貓咪跳到鍵盤上好可愛？其實恐怕是焦慮的警訊

受新冠疫情影響，許多人改為居家辦公，雖然飼主很開心能與家中毛小孩一起上班，但有時會造成寵物的壓力，尤其是獨立性強的貓。

日本寵物網站ねこのきもち訪問獸醫師，以貓的特質而言，不太喜歡生活和環境產生變化。以往貓養成飼主外出工作時，過著悠哉的生活，等飼主返家就會展現活力，和人類互動。而現在飼主變為居家辦公，充斥電話聲、線上會議之類對貓而言不習慣的聲音，急遽的生活型態變化讓牠們無所適從，造成壓力源。

另外居家辦公的飼主因為在工作，無法一直和毛小孩互動，但寵物不懂人類的事，反而會困惑明明飼主都在身旁，為什麼不理我？這種失落感也是造成壓力的原因。

飼主居家辦公對貓咪造成壓力的類型有兩種，表現出來的行為也不同。一種是生活節奏和環境改變造成的壓力，貓咪因此感到不安和緊張，會傾向躲到家中特別安靜的地方。

另一種是慾望沒被滿足的壓力，飼主在身邊卻沒受到足夠的疼愛，貓咪會展現積極的行為，像是不斷喵喵叫、用身體磨蹭、跳到主人膝上、故意跑到電腦鍵盤或書本上妨礙主人工作。人類常常覺得這種行為「很可愛」，但這其實是貓咪釋出希望被理會的訊息。

如何釋放貓咪的壓力？

獸醫建議，即使居家辦公，仍盡可能保持貓咪原本的生活空間，例如把工作所在的房門關閉，不讓貓看到主人，也別讓貓自由進出，這樣不僅能讓飼主清靜，也能使貓的生活環境改變極小化。

至於需求沒被滿足而造成壓力的貓咪，獸醫表示，工作中即使聽到愛貓鳴叫也不能理會，在休息時間可走出房門，和貓咪玩玩和互動，給牠一些慰藉。

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