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門鈴天天響以為是惡作劇 一看錄影才知「狗按的」？

聯合新聞網 / 綜合報導
花火是一隻聰明的狗狗，回家後還會按門鈴進家門。圖／取自G1
花火是一隻聰明的狗狗，回家後還會按門鈴進家門。圖／取自G1

好聰明的狗狗！國外一隻可愛的狗狗花火（Faísca）相當聰明，只要家中有人將後院大門打開，牠就會自己出去溜達，等牠想回家時，竟然還會在門口「站立按門鈴」，屋主坦言，幾乎天天都會聽到門鈴聲，本來以為是鄰居小孩在惡作劇，想不到是自家狗按鈴。

根據外媒G1報導表示，近日一段狗狗按門鈴進屋的影片在網上爆紅，影片中可見一隻狗狗走回自家門口後，竟「站起來按門鈴」，狗狗還回頭看了一眼拍攝者，等到大門開啟後狗狗便進入家中。

報導指出，狗狗飼主吉里奧（Giglio Bernini）坦言，幾乎每天都會聽到門鈴響起，本來以為是鄰居小孩惡作劇，甚至曾想過是靈異現象，直到看了在網上瘋傳的影片後才恍然大悟，原來是自家狗狗按鈴。

吉里奧表示，他從未想過會是花火按鈴，因為他們並沒有教過花火，花火常常在後院待著，等到有人打開門後，就會跑出門到街上溜達，想回來就回來，沒有人特地訓練牠，是一隻非常聰明的狗。

為了確定是花火按鈴，吉里奧一家人還特地安裝攝影機，才確定原來每天的門鈴聲都是花火所按。花火今年6歲，過去曾被棄養，此經驗也導致花火害怕陌生人，需要更長的時間才能對人類放心。

花火是一隻聰明的狗狗，回家後還會按門鈴進家門。圖／取自G1
花火是一隻聰明的狗狗，回家後還會按門鈴進家門。圖／取自G1

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