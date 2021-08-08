北市石虎寶寶將野放 今起命名活動開跑可獲大禮包

今天是父親節，北市動物園舉辦的「石虎寶寶命名活動」特地選在8月8日8時8分開跑。動物園表示，在今年7月20日離開媽媽與動物園，現在開放民眾為野放石虎命名並給予祝福。命名大獎、命名參加獎可獲得「我愛小石虎超級大禮包」。

石虎媽媽「平平」是透過參與林務局野生動物救傷收容計畫，與特有生物研究保育中心及屏東科技大學合作推動石虎保育繁殖計畫而來到台北市立動物園，這次在園內產下3隻石虎寶寶。

園方並替牠們取乳名大哥「貓雄」、二哥「貓攬」及小妹「貓控」。動物園表示，由於爸爸「小魚」和媽媽「平平」都是無法回野外而在圈養環境，但小石虎中的大哥與小妹，在今年7月20日離開媽媽與動物園，現在開放民眾為野放石虎命名並給予祝福。

動物園表示，石虎寶寶的命名活動特地選在父親節開始，自8月8日8時8分至8月21日24時截止，民眾可至「小石虎返家之路」網站參與命名，命名大獎、命名參加獎可獲得「我愛小石虎超級大禮包」包括「我愛小石虎」運動毛巾和方巾、精美雲豹封面筆記本、阿虎好朋友黑翅鳶方巾等。