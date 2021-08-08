寵物知識+／8/8是國際貓咪日 2021最強人氣品種貓是哪位？

8月8日是父親節，也是國際愛護動物基金會（IFAW）設立的「國際貓咪日」，日本寵物網站pepy調查500多位有養貓的飼主，最喜歡的貓咪品種是哪種，個性外向的美國短毛貓獲選為第一名。

2021年最愛貓咪品種調查。聯合新聞網製圖

獲得最高票的是是美國短毛貓，得票比例27.5％。美短是源於美國的品種，最常見的是銀白色的毛加上黑色漩渦狀的紋路，也有其他多樣化的毛色。美短好奇心旺盛，較不怕生，如此調皮好玩的個性相當受歡迎。

有過飼養美短的飼主表示，牠們個性溫和、友善、喜歡撒嬌，會記得飼主的手，叫牠名字就會跑過來，相當聰明。

獲得第二名的貓品種為曼赤肯，得票比例16.5％。名字的由來是「嬌小」、「孩子」，特徵是短腿，小碎步的走路姿態相當可愛，社交性強且愛玩，是好相處的貓。

飼養曼赤肯的飼主表示，雖然腿短仍賣力地跑動和玩耍，非常討人喜歡，幼童般的臉孔也相當可愛。

第三名是波斯貓，得票比例12.1％。蓬鬆又華麗的長毛是波斯貓的最大特徵，個性穩定悠哉，有人稱牠為「貓國王」。波斯貓喜歡和人保持距離，不愛被抱或太過於親近。

養波斯貓的飼主表示，華麗的毛髮看了感覺很耀眼，撫摸起來相當療癒。

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