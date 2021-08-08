寵物知識+／貓咪不是想摸就摸！英專家：需經過牠同意

貓咪是自我意識強的動物，奉陪與否全看心情。國外有專家進一步表示，要撫摸貓咪或跟牠玩耍，必須經過牠的同意。

英國最大的貓咪網路論壇 Katzenworld創辦人Marc-André Runcie-Unger指出，貓是非常特殊且複雜的動物，如果你要撫摸或把牠抱起來，必須經過牠的同意，人類必須等到貓有那個心情才行。

那要怎麼知道貓同意讓你親近了呢？Marc-André表示必須觀察牠的肢體語言，等貓做出明確指示了才可以跟牠互動。（延伸閱讀：資深貓奴教你讀懂「貓語言」）

然而對此觀點也有不同的聲音，動保組織Cats Protection的幹部Daniel Cummings並不推薦這麼做：「想親近牠們前不用問吧，貓又聽不懂英文」。

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