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小土撥鼠做吊環體操「姿勢一百分」 網友驚呼：根本東奧金牌！

聯合新聞網 / 綜合報導
日本一位飼主拍到寵物土撥鼠，疑似正在做「體操吊環」一般的瞬間。圖擷取自twitter
日本一位飼主拍到寵物土撥鼠，疑似正在做「體操吊環」一般的瞬間。圖擷取自twitter

東京奧運的舉辦，讓不少人這幾天相當關注場上賽況，連帶也讓許多人開始動起來。而不只是一般人，最近有網友分享，就連家中的小動物們，似乎都感化了這股運動熱潮。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，日本twiiter網友「shacchy_0410」最近分享一張照片，圖中有一隻土撥鼠，正處在全身懸空，兩隻手好像扣著鐵價上的塑膠環的姿勢，就好像體操競賽中的吊環項目一樣。

shacchy_0410表示，這隻寵物土撥鼠其實正爬上爬下的，但是行經到一半的時候，才發覺自己好像沒辦法落地，於是進退不得，只好像這樣懸在半空中，不知道如何是好。網友還吐槽，說牠本來就生性少根筋，常常事情做到一半就忘記本來要幹嘛，最後乾脆呼呼大睡。

其他網友們則紛紛表示「這真的不是吊環體操代表選手嗎」、「比想像中的還像體操」、「給金牌啦」、「以吊環金牌為目標」、「笑得我肚子好痛」、「這臂力比我還猛」、「十字懸垂」、「感覺好忙喔」、「一百分」、「像是被奧運感化了」、「筋肉真不是蓋的」。

東京奧運 日本 寵物

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