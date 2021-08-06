快訊

旅居新北兒子返鄉感染父母確診 嘉義縣升級管制延到9日

AZ混打BNT疫苗將放行！將優先開放一至三類醫護

聽新聞
test
0:00 / 0:00

寵物知識+／快速搖尾巴代表什麼？資深貓奴教你讀懂「貓語言」

聯合新聞網 / 綜合報導

貓的心情如何從表情有時難以判別，可從肢體語言解讀。圖／讀者提供
貓的心情如何從表情有時難以判別，可從肢體語言解讀。圖／讀者提供
貓咪不會說話，表情也不若狗狗豐富，如果要解讀牠們的情緒，得從肢體語言來洞察。一位擁有養貓十年經驗的資深貓奴分享，如何從肢體動作了解貓咪在想什麼、心情如何。

貓的肢體語言。聯合新聞網製圖
貓的肢體語言。聯合新聞網製圖

1.放鬆安心

貓在自己熟悉的環境，身體肌肉和面部線條都很放鬆，呈現懶洋洋、瞇著眼睛的樣貌，有時喉嚨還會發出咕咕的聲音，這時很適合摸摸牠。

2.磨蹭

剛住進來的新貓到處磨蹭，有時也會磨蹭人類的小腿，這並不是在撒嬌，而是佔地盤的動作。貓的領地意識強，其皮膚會分泌腺體，藉由磨蹭將氣味留在物體上，熟悉的氣味讓自己安心，也宣示已佔領此地。

3.不開心

貓不爽時表情不會有太大變化，但耳朵會稍微往後，身體大部分呈放鬆狀態，背部和尾巴的毛不會豎起。尾巴會快速左右擺動，如果持續讓牠們不悅的話，也會出現輕咬和用前腳拍打的動作。

4.緊張害怕

貓在緊張害怕時瞳孔會變圓，耳朵往後或往旁邊下壓，表情變得僵硬，眼睛會注意讓牠緊張的人事物，身體壓低或趴下，尾巴捲起在兩腿間，甚至做好逃跑的準備動作。

5.生氣

貓生氣時瞳孔會放大，背部和尾巴的毛直豎，也就是俗稱的「炸毛」。背部會像弓一樣拱起，讓自己體型變大助長氣勢。另外叫聲會變得尖銳，露出牙齒發出嘶嘶的哈氣聲。

⭐️「寵物健康我守護」徵文邀稿中 賺獎金6000元幫毛孩加菜！

陪你在家度過苦悶疫情的毛小孩，歡迎來分享牠的健康小故事！來信需附上寵物簡歷與照片，不僅有高額獎金，還有udn文創精美授權贈品等著你喔！（點擊上圖瞭解更多活動詳情

活動截止日為8/24（二），歡迎踴躍投稿！

貓咪 語言 寵物

延伸閱讀

露營遇到熊！家貓毫無畏懼呈戰鬥姿態 大黑熊竟敗下陣來

貓奴不可不知的「321準則」能即時救主子一命！

媽媽怒斥調皮2歲女兒 柴犬走過來溫柔給拍拍「別氣別氣」

黃金獵犬撿不到籬笆外的球超哀怨 主人：旁邊有門你不走

相關新聞

寵物知識+／快速搖尾巴代表什麼？資深貓奴教你讀懂「貓語言」

貓咪不會說話，表情也不若狗狗豐富，如果要解讀牠們的情緒，得從肢體語言來洞察。一位擁有養貓十年經驗的資深貓奴分享，如何從肢體動作了解貓咪在想什麼。

【寵物保健徵文示範作】小賴／我家跩貓過度舔毛竟是因為一個鈴鐺？

我家養了一隻跩貓，從小就領養過來，剛帶回家的時候常常踩到他或被他絆倒，而且家裡還有行動不便的身障人士，想說有鈴鐺比較不會被暗算。

搶救草鴞 跨域合建高屏生態藍圖

屬中型貓頭鷹的草鴞，因棲地和人類重疊，數量漸稀，被列第一級瀕危保育類，林務局屏東林區管理處為此制定保育方案，委託屏科大野...

寵物知識+／毛孩生病怕荷包大失血？保險業務教你挑對寵物險有眉角

你養毛小孩嗎？那你不孤單，台灣已有60%的家庭有毛小孩陪伴。台灣人口少子化，毛孩數量卻激增，農委會統計台灣15歲以下小孩數量，每年以4％速度減少；反觀家貓及家犬數量則以約6％速度逐年增加，初估2020年毛小孩數量共有296萬隻，比15歲以下孩童多出10萬。

紅外線自動相機長期監測 野生動物逗趣萌樣全都錄

2013年起為因應狂犬病疫情，林務局中大型哺乳動物族群監測網，針對全國山區鼬獾及其他食肉目動物進行自動相機監測，嘉義林區...

露營遇到熊！家貓毫無畏懼呈戰鬥姿態 大黑熊竟敗下陣來

俄羅斯西伯利亞一行人帶著寵物貓Vasya去野外釣魚露營，當他們在營地生火喝酒，一隻黑熊靠近，Vasya體型雖然比熊小很多倍，卻展現了強大的鬥志，成功逼退黑熊。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。