寵物知識+／快速搖尾巴代表什麼？資深貓奴教你讀懂「貓語言」

貓的心情如何從表情有時難以判別，可從肢體語言解讀。圖／讀者提供 貓咪不會說話，表情也不若狗狗豐富，如果要解讀牠們的情緒，得從肢體語言來洞察。一位擁有養貓十年經驗的資深貓奴分享，如何從肢體動作了解貓咪在想什麼、心情如何。

貓的肢體語言。聯合新聞網製圖

1.放鬆安心

貓在自己熟悉的環境，身體肌肉和面部線條都很放鬆，呈現懶洋洋、瞇著眼睛的樣貌，有時喉嚨還會發出咕咕的聲音，這時很適合摸摸牠。

2.磨蹭

剛住進來的新貓到處磨蹭，有時也會磨蹭人類的小腿，這並不是在撒嬌，而是佔地盤的動作。貓的領地意識強，其皮膚會分泌腺體，藉由磨蹭將氣味留在物體上，熟悉的氣味讓自己安心，也宣示已佔領此地。

3.不開心

貓不爽時表情不會有太大變化，但耳朵會稍微往後，身體大部分呈放鬆狀態，背部和尾巴的毛不會豎起。尾巴會快速左右擺動，如果持續讓牠們不悅的話，也會出現輕咬和用前腳拍打的動作。

4.緊張害怕

貓在緊張害怕時瞳孔會變圓，耳朵往後或往旁邊下壓，表情變得僵硬，眼睛會注意讓牠緊張的人事物，身體壓低或趴下，尾巴捲起在兩腿間，甚至做好逃跑的準備動作。

5.生氣

貓生氣時瞳孔會放大，背部和尾巴的毛直豎，也就是俗稱的「炸毛」。背部會像弓一樣拱起，讓自己體型變大助長氣勢。另外叫聲會變得尖銳，露出牙齒發出嘶嘶的哈氣聲。

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