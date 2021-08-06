紅外線自動相機長期監測 野生動物逗趣萌樣全都錄

2013年起為因應狂犬病疫情，林務局中大型哺乳動物族群監測網，針對全國山區鼬獾及其他食肉目動物進行自動相機監測，嘉義林區管理處配合政策，在轄區架設30台紅外線自動相機，野生動物逗趣萌樣全都錄。

中大型哺乳動物族群監測網2017年起，逐步增加中高海拔的樣點，嘉義林管處拍攝到山羌、水鹿、台灣野山羊、野豬、台灣獼猴、鼬獾、白鼻心、黃喉貂、黃鼠狼、穿山甲、食蟹獴、麝香貓、台灣黑熊等野生哺乳動物，其中不乏有捕捉到野生動物生動的畫面，如黃喉貂爬樹、水鹿親子照、野豬大集合、獼猴看鏡頭等逗趣的照片。

林管處說，使用紅外線自動相機監測野生動物有不少優點，不僅能全天候監測達1至3個月以上，節省調查人力時間，自動相機還能有效減低人為干擾，偵測到稀有及隱密的物種，如穿山甲、食蟹獴等。

為了有效拍攝到許多動物，相機架設的地點會選擇地勢平坦、獸徑交會、植被較單純的區域來設置。拍攝到的照片目前仍需經由人工辨識，有時動物出現在鏡頭的邊邊角角，還需透過各物種體型、尾巴、體毛、出現時間等不同處來分辨物種。