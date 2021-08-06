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紅外線自動相機長期監測 野生動物逗趣萌樣全都錄
2013年起為因應狂犬病疫情，林務局中大型哺乳動物族群監測網，針對全國山區鼬獾及其他食肉目動物進行自動相機監測，嘉義林區管理處配合政策，在轄區架設30台紅外線自動相機，野生動物逗趣萌樣全都錄。
中大型哺乳動物族群監測網2017年起，逐步增加中高海拔的樣點，嘉義林管處拍攝到山羌、水鹿、台灣野山羊、野豬、台灣獼猴、鼬獾、白鼻心、黃喉貂、黃鼠狼、穿山甲、食蟹獴、麝香貓、台灣黑熊等野生哺乳動物，其中不乏有捕捉到野生動物生動的畫面，如黃喉貂爬樹、水鹿親子照、野豬大集合、獼猴看鏡頭等逗趣的照片。
林管處說，使用紅外線自動相機監測野生動物有不少優點，不僅能全天候監測達1至3個月以上，節省調查人力時間，自動相機還能有效減低人為干擾，偵測到稀有及隱密的物種，如穿山甲、食蟹獴等。
為了有效拍攝到許多動物，相機架設的地點會選擇地勢平坦、獸徑交會、植被較單純的區域來設置。拍攝到的照片目前仍需經由人工辨識，有時動物出現在鏡頭的邊邊角角，還需透過各物種體型、尾巴、體毛、出現時間等不同處來分辨物種。
林管處強調，利用紅外線自動相機長期監測野生動物不僅能拍到珍貴有趣的動物照片，還可用來分析物種活動模式、族群分布、評估族群的豐度變化等，更可以作為後續擬定保育相關政策的重要依據，因此民眾在野外發現拍攝中的相機，希望能協助林管處保護這些器材，切勿好奇翻動甚至取走。
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