快訊

帛琉旅遊泡泡最快8月14日重啟 這次可以自由行、打疫苗

拜登政府首度對台軍售 專家：雙方政府仍須省思

聽新聞
test
0:00 / 0:00

露營遇到熊！家貓毫無畏懼呈戰鬥姿態 大黑熊竟敗下陣來

聯合新聞網 / 綜合報導
體型嬌小的家貓和黑熊對峙，最後勝出。圖取自YouTube
體型嬌小的家貓和黑熊對峙，最後勝出。圖取自YouTube

俄羅斯西伯利亞一行人帶著寵物貓Vasya去野外釣魚露營，當他們在營地生火喝酒，一隻黑熊靠近，Vasya體型雖然比熊小很多倍，卻展現了強大的鬥志，成功逼退黑熊。

黑熊試圖靠近在野外露營的人們，家貓Vasya弓起背、發出嘶嘶聲呈警戒姿態，和黑熊對峙，飼主非常擔心Vasya會受傷，一直對著貓喊話：「別這樣，冷靜下來，快點回來」，另一個人則說：「希望那頭熊不會吃了牠，那隻貓真是天不怕地不怕」。

黑熊兩度嘗試靠近，作勢向前撲，甚至用後腿站了起來，但Vasya一點都不畏懼。黑熊正面進逼未果，改從另一邊繞過來，Vasya仍正面向著熊，維持戰鬥模式。

對峙了兩分鐘，最後黑熊選擇撤退，默默地從營地離開，露營者們大聲為Vasya喝采，還有人笑稱要把最大塊的肉留給這隻勇敢的家貓。

這支影片曝光後，網友除了讚美貓咪的勇氣，也有人質疑露營者遇到熊為何還能悠哉冷靜地看戲？其中一名成員解釋，這時候選擇逃跑一定會被熊追，而且他們已經準備好火炬應對，熊不太喜歡靠近火，而且也會被煙和氣味逼走。

⭐️「寵物健康我守護」徵文邀稿中 賺獎金6000幫毛孩加菜！

陪你在家度過苦悶疫情的毛小孩，歡迎來分享牠的健康小故事！來信需附上寵物簡歷與照片，不僅有高額獎金，還有udn文創精美授權贈品等著你喔！（點擊上圖瞭解更多活動詳情

活動截止日為8/24（二），歡迎踴躍投稿！

黑熊 露營 俄羅斯 寵物

延伸閱讀

黃金獵犬撿不到籬笆外的球超哀怨 主人：旁邊有門你不走

拉布拉多犬被逼做小老虎奶媽 一臉無奈向保育員投訴

別吞呀！狗狗易誤食的5樣東西 獸醫教你如何應對

媽媽怒斥調皮2歲女兒 柴犬走過來溫柔給拍拍「別氣別氣」

相關新聞

影／禮儀滿分！螃蟹優雅進食貌宛如紳士 網友驚：吃相太好看

有些動物和人類一樣，有著類似手、腳的分工機能，懂得使用「雙手」去進食或執行一些事情。最近有位日本網友，分享螃蟹使用大螯吃東西的影片，讓網友意外驚呼，原來螃蟹的吃相跟人還頗為類似。

影／說好的飯呢？柴犬餓肚子怒摔鐵碗抗議 網友笑：爆怒啦

許多養過毛小孩的人都知道，狗狗們對吃相當執著，每當食物一端出來，他們總是會顯得興致勃勃。而要是沒能嚐到美食，發脾氣的狀況更是所在多有。最近一位日本網友，就分享了他家的柴柴在沒吃到飯後，出現意外的爆笑反應。

露營遇到熊！家貓毫無畏懼呈戰鬥姿態 大黑熊竟敗下陣來

俄羅斯西伯利亞一行人帶著寵物貓Vasya去野外釣魚露營，當他們在營地生火喝酒，一隻黑熊靠近，Vasya體型雖然比熊小很多倍，卻展現了強大的鬥志，成功逼退黑熊。

【寵物保健徵文示範作】小賴／我家跩貓過度舔毛竟是因為一個鈴鐺？

我家養了一隻跩貓，從小就領養過來，剛帶回家的時候常常踩到他或被他絆倒，而且家裡還有行動不便的身障人士，想說有鈴鐺比較不會被暗算。

搶救草鴞 跨域合建高屏生態藍圖

屬中型貓頭鷹的草鴞，因棲地和人類重疊，數量漸稀，被列第一級瀕危保育類，林務局屏東林區管理處為此制定保育方案，委託屏科大野...

寵物知識+／毛孩生病怕荷包大失血？保險業務教你挑對寵物險有眉角

你養毛小孩嗎？那你不孤單，台灣已有60%的家庭有毛小孩陪伴。台灣人口少子化，毛孩數量卻激增，農委會統計台灣15歲以下小孩數量，每年以4％速度減少；反觀家貓及家犬數量則以約6％速度逐年增加，初估2020年毛小孩數量共有296萬隻，比15歲以下孩童多出10萬。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。