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影／說好的飯呢？柴犬餓肚子怒摔鐵碗抗議 網友笑：爆怒啦
許多養過毛小孩的人都知道，狗狗們對吃相當執著，每當食物一端出來，他們總是會顯得興致勃勃。而要是沒能嚐到美食，發脾氣的狀況更是所在多有。最近一位日本網友，就分享了他家的柴柴在沒吃到飯後，出現意外的爆笑反應。
根據日本媒體「ねとらぼ」報導，日本twitter網友「marutheshiba」一次在看了網友分享，有隻俄羅斯飼主的貓因為沒飯吃，不停弄著空空如也的鐵碗，似乎默默在表達抗議的影片。於是他在轉貼該影片的同時，也附上了自家的柴犬餓肚子抗議的「柴柴版」。
在marutheshiba的影片中，柴柴先是吼叫了幾聲，聲調表情看起來就已經不太開心了。接著他到隔壁房間刁出一個鐵腕，並且重重地把碗摔在地板上，責備主人「說好的飯呢」的意思極為強烈。
柴犬の場合🐶 https://t.co/wnld5sTQf4 pic.twitter.com/7Kop1bSwOo— 柴犬まる (@marutheshiba) July 17, 2021
網友們紛紛表示「好可愛喔」、「爆怒感十足啊」、「果然柴犬是自我意識很強的狗」、「飼主這麼冷靜也滿厲害的」、「挺聰明的啊」、「這個丟碗我給金牌」、「『給我飯飯！』」、「挺厲害的，這麼明確的表達意思」、「柴犬就是可愛在這」、「翻桌是超越物種的語言」、「如果是貓的話，就會引發叛亂了」。
皿投げ７連続🥣 pic.twitter.com/8fbl5ghSy9— 柴犬まる (@marutheshiba) July 14, 2019
撃たれる演技が大袈裟すぎる😭 pic.twitter.com/ESpeAbCSRY— 柴犬まる (@marutheshiba) October 24, 2020
皿の音を鳴らしておやつアピールするものの無理そうだとわかるとすぐさまお得意の皿投げに切り替える柔軟性#柴犬 #皿持ってきて pic.twitter.com/2fQO66H3YY— 柴犬まる (@marutheshiba) March 20, 2020
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