影／說好的飯呢？柴犬餓肚子怒摔鐵碗抗議 網友笑：爆怒啦

許多養過毛小孩的人都知道，狗狗們對吃相當執著，每當食物一端出來，他們總是會顯得興致勃勃。而要是沒能嚐到美食，發脾氣的狀況更是所在多有。最近一位日本網友，就分享了他家的柴柴在沒吃到飯後，出現意外的爆笑反應。

根據日本媒體「ねとらぼ」報導，日本twitter網友「marutheshiba」一次在看了網友分享，有隻俄羅斯飼主的貓因為沒飯吃，不停弄著空空如也的鐵碗，似乎默默在表達抗議的影片。於是他在轉貼該影片的同時，也附上了自家的柴犬餓肚子抗議的「柴柴版」。

在marutheshiba的影片中，柴柴先是吼叫了幾聲，聲調表情看起來就已經不太開心了。接著他到隔壁房間刁出一個鐵腕，並且重重地把碗摔在地板上，責備主人「說好的飯呢」的意思極為強烈。

網友們紛紛表示「好可愛喔」、「爆怒感十足啊」、「果然柴犬是自我意識很強的狗」、「飼主這麼冷靜也滿厲害的」、「挺聰明的啊」、「這個丟碗我給金牌」、「『給我飯飯！』」、「挺厲害的，這麼明確的表達意思」、「柴犬就是可愛在這」、「翻桌是超越物種的語言」、「如果是貓的話，就會引發叛亂了」。