影／禮儀滿分！螃蟹優雅進食貌宛如紳士 網友驚：吃相太好看

有些動物和人類一樣，有著類似手、腳的分工機能，懂得使用「雙手」去進食或執行一些事情。最近有位日本網友，分享螃蟹使用大螯吃東西的影片，讓網友意外驚呼，原來螃蟹的吃相跟人還頗為類似。

根據日本媒體「ねとらぼ」報導，日本twitter網友「TSunagimo17」分享一段影片。片中有一隻螃蟹，正在用他的兩支大螯，夾著一片萵苣葉子。螃蟹一邊撕下小段葉角送入口中，其動作之優雅，就好像一位禮儀端正的紳士，正品味著高級餐點一樣。

TSunagimo17表示，這隻螃蟹是一種「紅螯螳臂蟹」，屬於雜食性動物，幾乎什麼樣的食物都可以吃。不過片中的螃蟹雖然在吃萵苣，但如果萵苣吃得太多，是會影響螃蟹脫皮的。除了萵苣跟一般螃蟹飼料之外，TSunagimo17另外還會準備番茄、黃瓜等食物，並且推薦網友若有興趣，也可以試著飼養螃蟹看看。

網友們表示「螯那麼大一個，卻一次吃那麼小片太可愛了」、「欸欸欸這孩子太可愛了吧」、「原來他會吃蔬菜！學到一課」、「吃相真的很讚」、「我要看長篇的」、「根本就是在看動畫時的我」、「紅螯螳臂蟹真可愛啊」、「太尊了」、「根本是人類在吃東西嗎」