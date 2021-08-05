寵物知識+／別吞呀！狗狗易誤食的5樣東西 獸醫教你如何應對

身為負責任的飼主，必須隨時注意寵物的飲食和健康，日本獸醫岡田響分享關於狗狗的夏日誤食意外，若不幸誤食，該如何正確處理。

Q.狗狗夏日常見的誤食東西？

日本雜誌網站「サライ」報導，岡田醫師指出，夏日狗狗常見的誤食物品為玉米芯、果核、烤肉串的竹籤、乾燥劑和保冷劑。人類並不吃玉米芯，切斷並丟棄的核就易被狗狗誤食。

如同誤食異物和玩具般，狗狗無法消化玉米芯，吃下肚會阻塞腸道，這狀況常見於黃金獵犬等大型犬，最後只能靠手術取出。另外吞下烤肉串竹籤也是緊急手術中常見的原因之一。

除了玉米芯，梅子和各種水果的果核也會造成腸阻塞，尤其夏天生產的桃子、李子更是要注意。

岡田提到乾燥劑和保冷劑也是狗狗常誤食的物品，由於這些東西常和食物放在一起，狗狗會把兩者一起吃下肚，這些劑裡含有毒物質，誤食的狗狗必須進行排毒和急性代謝異常的相關治療。

Q.如果看到狗狗把不該吃的含在嘴裡，該怎麼辦？

岡田提醒，看到這種狀況時，千萬不要大叫並急著去把東西從牠嘴裡取出，因為狗狗可能會因為驚慌或怕東西被搶走，反而加速把東西吞進去。最好用狗狗喜歡吃的零食引誘跟牠交換，或是示意帶牠去散步，想辦法轉移牠的注意力。

Q.如果狗狗已經吞進異物了怎麼辦？

馬上打電話和動物醫院聯絡，和醫生說明狀況、吞進了什麼東西，並趕緊將寵物送醫；如果有未吃完的異物應一併帶到醫院來給醫生參考。

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