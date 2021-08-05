媽媽怒斥調皮2歲女兒 柴犬走過來溫柔給拍拍「別氣別氣」

日本Youtuber「MomoHana Diary」專門上傳家中幼女桃子和柴犬花子的日常生活，其中一支媽媽動怒斥責女兒，柴犬跑來送溫情給拍拍的影片，突破600萬點閱引起廣大迴響。

當時2歲的桃子和花子在客廳玩耍，花子嘗試要爬到小桌子上，媽媽在一旁不斷出聲阻止，喊著「危險！不行！聽話！」，但桃子卻是固執地仍要攀爬。

媽媽生氣地把桌子拖走，桃子還在撫摸桌緣似乎不肯罷休。這時柴犬花子走過來，用前腳輕拍憤怒媽媽的膝蓋，彷彿在說「好了好了」、「別生氣」，媽媽欣慰地摸摸花子。

（請從2分52秒開始看）

不光是對媽媽，花子對小主人桃子也非常溫柔，影片前段可看到，桃子一直想找花子玩，即使不情願被摸，有點不耐煩的花子仍友善地舔舔桃子的臉。

網友笑稱：「花子好像溫柔的大姊姊」、「狗狗真的聰明又善良」、「我家狗也會在我獨自一人掉淚時來安慰我」、「先前我對失智的母親大小聲時，狗狗跑過來對我叫了一聲，彷彿要我別這樣，讓我意識到自己的失態」。

該影片點閱數已超過600萬，媽媽對如此熱烈的迴響感到很驚訝，她受訪時表示女兒和狗狗感情非常好，花子以桃子的守護者自居，出去散步時，花子會常伴小主人身邊，女兒跑遠了花子就會追上去。

⭐️「寵物健康我守護」徵文邀稿中 賺獎金6000幫毛孩加菜！

陪你在家度過苦悶疫情的毛小孩，歡迎來分享牠的健康小故事！來信需附上寵物簡歷與照片，不僅有高額獎金，還有udn文創精美授權贈品等著你喔！（點擊上圖瞭解更多活動詳情）

活動截止日為8/24（二），歡迎踴躍投稿！