大陸東方白鸛 飛韓越冬

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

黑龍江洪河國家級自然保護區4日發布消息，公布兩隻佩戴衛星追蹤器的東方白鸛的國際遷徙路線，首次通過衛星追蹤技術發現東方白鸛到韓國西海岸越冬。

中新社報導，東方白鸛是中國大陸一級保護動物，國際瀕危鳥類。當前，世界上東方白鸛的兩大主要繁殖區分別是黑龍江流域的三江平原和俄羅斯遠東地區。其中，黑龍江洪河國家級自然保護區是國際重要濕地，有「中國東方白鸛之鄉」稱號，是東方白鸛等珍稀瀕危鳥類的重要繁殖棲息地。

2019年，保護區人工巢內的東方白鸛孵化出兩隻幼鳥，保護區工作人員為其佩戴了衛星追蹤器和金屬腿環，老大追蹤器編號是HHNR034，老二追蹤器編號為HHNR033。

今年8月4日，該保護區公布這兩隻東方白鸛的遷徙路線圖：2019年8月31日，兩隻東方白鸛離開黑龍江洪河國家級自然保護區，到附近的農場管理區水稻田中覓食，於2019年11月3日和4日開始從黑龍江撓力河國家級自然保護區南遷。其中，老大於2019年11月8日遷到韓國忠清南道泰安郡泰安海岸國立公園越冬，老二遷到天津北大港越冬。

老大在韓國越冬，停留了121天，於2020年3月9日離開韓國，北上到黑龍江流域活動，2020年11月5日，這隻東方白鸛又開始南下到鄱陽湖越冬。

「這是我們開展東方白鸛環志和衛星追蹤研究以來，首次通過衛星追蹤技術發現東方白鸛到韓國西海岸越冬，說明東方白鸛的遷徙路線範圍在擴大。」黑龍江洪河國家級自然保護區管理局科研宣教科科長朱寶光說。

保護區 黑龍江

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