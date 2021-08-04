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國際雲豹日 北市動物園Suki玩月桃不亦樂乎

中央社 / 台北4日電

今天是國際雲豹日，北市動物園曝光雲豹「Suki」把台灣月桃玩得東倒西歪的萌樣，就像貓咪喜歡木天蓼時一樣，保育員只好把植栽重新修剪。

台北市立動物園表示，雲豹活動場中間歪倒的植栽正是雲豹「Suki」的傑作。保育員在進行雲豹的減敏訓練時，無意中發現「Suki」很喜歡草本植物「台灣月桃」的淡淡香氣。

動物園說，保育員準備了幾株月桃的莖葉作為行為豐富化玩具，「Suki」在接觸了月桃之後會磨蹭打滾等，就像聞到木天蓼的貓。目的是為了讓身體沾上更多的氣味。

動物園笑說，「Suki」體驗過「月桃香氛」後，只要是路過月桃時都會忍不住湊上去玩，月桃是草本植物，莖部的質地本就比較脆弱，就變成東倒西歪的模樣，保育員只好修剪一番，讓植物重新生長。

動物園指出，今天是一年一度的國際雲豹日（International Clouded Leopard Day），台灣雲豹在2013年不幸被宣布滅絕。7歲又2個月的「Suki」為2016年底由德國烏帕塔（Wuppertal）動物園引進的雌性個體。

動物園表示，透過跨國際、跨動物園的合作，共同落實對雲豹及其共域瀕危野生動物的保育工作，希望藉由教育展示及教育活動的推展，讓更多人了解雲豹在野外所面臨的困境，一起為保育盡一份心力。

動物園 北市 貓咪

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