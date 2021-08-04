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超特別「雙頭」赤蠵龜掀話題 保育人員：已放回海裡

聯合新聞網 / 綜合報導
美國南卡羅萊納州出現一隻特別的「雙頭」赤蠵龜，引發網友熱議。圖擷自South Carolina State Parks Facebook
美國南卡羅萊納州出現一隻特別的「雙頭」赤蠵龜，引發網友熱議。圖擷自South Carolina State Parks Facebook

美國南卡羅萊納州的海灘上，竟然出現一隻剛誕生的「四眼雙頭」赤蠵龜，這讓海龜巡邏隊驚訝PO臉書分享。網友超好奇牠的來歷，問「野外的雙頭幼龜存活率是多少？」並希望牠能待在水族館裡長大。

根據美國媒體《福斯新聞》（Fox NEWS）報導指出，在南卡羅萊納州的艾迪斯托海灘州立公園（Edisto Beach State Park）海灘上，一支海龜巡邏隊在7月24日進行例行性的巢穴盤點時，發現有一處巢穴的三隻赤蠵龜幼龜，其中一隻居然擁有兩顆頭，讓巡邏隊員非常驚訝。

巡邏隊員將這隻特別的赤蠵龜拍照PO網分享，馬上引來大批網友討論，不少人直呼太酷了，還有人好奇「野外的雙頭幼龜存活率是多少？」，也有網友希望巡邏隊員可以追蹤這隻雙頭幼龜的足跡，了解牠如何生存。還有人希望這隻特別的赤蠵龜可以被安置在水族館，平安地長大。

對此，州立公園也回應，這隻「雙頭」赤蠵龜是基因突變，之前在南卡羅萊納州的其他沙灘也有發現過雙頭幼龜，但第一次在艾迪斯托海灘州立公園海灘發現。最後巡邏隊員也將這隻雙頭幼龜放回海裡，並沒有帶到水族館。

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