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【動物冷知識】擁有最大顆眼球 為何馬能看超遠卻抓不準距離？

聯合新聞網 / 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽！

今天來跟大家說一些與眼睛有關的動物冷知識！




馬不像人類是用雙眼同時注視一個物體，可以很容易判斷深度及距離，而馬是利用物體的大小來判斷距離。例如，馬知道人類的體型都是差不多大小的，所以當牠用一隻眼睛看到某個人的時候，就可以利用牠所看到時的人體型大小來判定那個人距離牠多遠。要是他們不確定所看到的事物的大小時，就會將頭擺正用局限的雙眼視覺重疊區來作更準確的判斷。




大多數的昆蟲也都有單眼這種感知光源的構造。單眼雖然也有水晶體和視網膜，但不能成像。




顱頂眼也被稱為第三眼、松果眼，一些魚類、兩棲類、爬行類動物都有所謂的顱頂眼。顱頂眼與松果體有聯繫，可以一同負責調節晝夜節律以及體溫調節。

參考連結：1234

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