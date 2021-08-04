快訊

評／疫苗接種率停滯中 防疫大國紐西蘭的下一步？

台中中區成功路工地傳工安意外 多人昏迷警、消搶救

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／石虎傷勢難癒照CT 竹山秀傳、特生中心雙醫會診

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
竹山秀傳啟用160切斷層掃描儀，發現一隻育類動物石虎牠傷口結痂後仍反復化膿的原因。圖／竹山秀傳醫院提供
竹山秀傳啟用160切斷層掃描儀，發現一隻育類動物石虎牠傷口結痂後仍反復化膿的原因。圖／竹山秀傳醫院提供

竹山秀傳醫院日前成功為一隻保育類動物石虎，啟用160切斷層掃描儀，發現牠傷口結痂後仍反復化膿的原因，竟是石虎的鼻腔有瘻管的狀況，造成鼻膿樣分泌物，經放射科主任邱昭彥與獸醫陳秀慧，終於藉由專業的儀器找到無法康復的根由。

竹山秀傳醫院指出，院內醫生汪利璆應邀請至集集特有生物保育中心做臨場服務，當場聽聞有一隻保育類石虎傷勢難癒，且從去年10月因穿刺傷，被苗栗善心民眾送至特生中心治療後，至今已10個月，傷口雖結痂，但持續反復有化膿的情況，讓照顧牠的獸醫師陳秀慧十分心疼，也為其病情傷透腦筋。

特生中心表示，目前動物急救站僅有X光設備，但無法更深入了解石虎未能痊癒的病因為何；幸汪醫生秉著醫者父母心，指出竹山秀傳院內有一流的CT斷層掃描設備，因此提出不妨來醫院做更詳細的檢查。

放射科主任邱昭彥說，160切的斷層掃描能呈現3D且多切面的畫面，因此能夠就石虎受傷的病狀，及生理結構在掃描後無所遁形；只是一般人與石虎的體型大小有差別，必須事前進行調校外，石虎鼻瘻管是否需要注射針劑，都是一項挑戰，掃描後與陳獸醫師也進行影像交流，發現石虎的鼻腔確有瘻管未癒的狀況。

獸醫師陳秀慧表示，透過CT斷層掃描對治療石虎已有更明確的方向，而共同參與救治工作的特生中心及竹山秀傳工作人員，都對這次成功的任務感到新奇又挑戰；院長謝輝龍並認為，醫院是救治生命的地方，本不該區分物種，祝福台灣瀕臨絕種的石虎能夠早日復原並回歸大自然的懷抱。

竹山秀傳啟用160切斷層掃描儀，發現一隻育類動物石虎牠傷口結痂後仍反復化膿的原因。圖／竹山秀傳醫院提供
竹山秀傳啟用160切斷層掃描儀，發現一隻育類動物石虎牠傷口結痂後仍反復化膿的原因。圖／竹山秀傳醫院提供
竹山秀傳啟用160切斷層掃描儀，發現一隻育類動物石虎牠傷口結痂後仍反復化膿的原因。圖／竹山秀傳醫院提供
竹山秀傳啟用160切斷層掃描儀，發現一隻育類動物石虎牠傷口結痂後仍反復化膿的原因。圖／竹山秀傳醫院提供
竹山秀傳啟用160切斷層掃描儀，發現一隻育類動物石虎牠傷口結痂後仍反復化膿的原因。圖／竹山秀傳醫院提供
竹山秀傳啟用160切斷層掃描儀，發現一隻育類動物石虎牠傷口結痂後仍反復化膿的原因。圖／竹山秀傳醫院提供

石虎 獸醫師

延伸閱讀

盜石虎圖設計師 又被抓包「畫到手抽筋」麟洋配沒授權 網友：她真的很敢！

苗栗竹森村光電案場外兩派意見 專案小組建議不予許可

苗栗山區獸夾危害 石虎也中招慘死

5公里2種速限2區間2固定桿測速 苗警立場維持一致速限

相關新聞

【寵物保健徵文示範作】小賴／我家跩貓過度舔毛竟是因為一個鈴鐺？

我家養了一隻跩貓，從小就領養過來，剛帶回家的時候常常踩到他或被他絆倒，而且家裡還有行動不便的身障人士，想說有鈴鐺比較不會被暗算。

搶救草鴞 跨域合建高屏生態藍圖

屬中型貓頭鷹的草鴞，因棲地和人類重疊，數量漸稀，被列第一級瀕危保育類，林務局屏東林區管理處為此制定保育方案，委託屏科大野...

寵物知識+／毛孩生病怕荷包大失血？保險業務教你挑對寵物險有眉角

你養毛小孩嗎？那你不孤單，台灣已有60%的家庭有毛小孩陪伴。台灣人口少子化，毛孩數量卻激增，農委會統計台灣15歲以下小孩數量，每年以4％速度減少；反觀家貓及家犬數量則以約6％速度逐年增加，初估2020年毛小孩數量共有296萬隻，比15歲以下孩童多出10萬。

影／石虎傷勢難癒照CT 竹山秀傳、特生中心雙醫會診

竹山秀傳醫院日前成功為一隻保育類動物石虎，啟用160切斷層掃描儀，發現牠傷口結痂後仍反復化膿的原因，竟是石虎的鼻腔有瘻管...

北市動物園台灣月桃倒一片 因為雲豹愛死它

今天是台北市立動物園微解封的第四天，民眾注意到雲豹「Suki」活動場中間的植栽歪倒成一片， 動物園表示，雲豹「Suki」...

影／凌波仙子菱角田孵蛋育雛無畏豪雨 雛鳥萌樣可愛

全台防疫警戒，民眾減少外出，動植物生態不受人為干擾，嘉義生態觀察家暨攝影師蘇家弘在嘉義某處菱魚田，驚喜發現有「凌波仙子」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。