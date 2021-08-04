影／石虎傷勢難癒照CT 竹山秀傳、特生中心雙醫會診

竹山秀傳醫院日前成功為一隻保育類動物石虎，啟用160切斷層掃描儀，發現牠傷口結痂後仍反復化膿的原因，竟是石虎的鼻腔有瘻管的狀況，造成鼻膿樣分泌物，經放射科主任邱昭彥與獸醫陳秀慧，終於藉由專業的儀器找到無法康復的根由。

竹山秀傳醫院指出，院內醫生汪利璆應邀請至集集特有生物保育中心做臨場服務，當場聽聞有一隻保育類石虎傷勢難癒，且從去年10月因穿刺傷，被苗栗善心民眾送至特生中心治療後，至今已10個月，傷口雖結痂，但持續反復有化膿的情況，讓照顧牠的獸醫師陳秀慧十分心疼，也為其病情傷透腦筋。

特生中心表示，目前動物急救站僅有X光設備，但無法更深入了解石虎未能痊癒的病因為何；幸汪醫生秉著醫者父母心，指出竹山秀傳院內有一流的CT斷層掃描設備，因此提出不妨來醫院做更詳細的檢查。

放射科主任邱昭彥說，160切的斷層掃描能呈現3D且多切面的畫面，因此能夠就石虎受傷的病狀，及生理結構在掃描後無所遁形；只是一般人與石虎的體型大小有差別，必須事前進行調校外，石虎鼻瘻管是否需要注射針劑，都是一項挑戰，掃描後與陳獸醫師也進行影像交流，發現石虎的鼻腔確有瘻管未癒的狀況。