北市動物園台灣月桃倒一片 因為雲豹愛死它

今天是台北市立動物園微解封的第四天，民眾注意到雲豹「Suki」活動場中間的植栽歪倒成一片， 動物園表示，雲豹「Suki」活動場附近「台灣月桃」的氣味，和許多貓咪聞到木天蓼味道時的反應一樣，總是忍不住把這氣味沾染全身。

動物園表示，最近發現「Suki」很喜歡草本植物「台灣月桃」所散發出的淡淡香氣。台灣月桃原產於台灣和琉球等地，在台灣低海拔山野林間經常可見。

動物園表示，「Suki」在接觸了月桃之後，和許多貓咪聞到木天蓼味道時的反應一樣，會出現磨蹭和打滾的行為，目的是為了讓身體沾上更多的氣味。

動物園表示，雲豹「Suki」體驗過「月桃香氛」所帶來的舒適感後，接下來的日子裡只要是走過、路過月桃時，「Suki」都會忍不住要湊上去「蹂躪」幾下。

動物園表示，草本植物莖部的質地原就比較脆弱，就變成東倒西歪的模樣，保育員只好將月桃植栽修剪一番，讓植物得以重新生長。

動物園表示，今天是一年一度的「國際雲豹日（International Clouded Leopard Day）」，台灣雲豹在2013年不幸被宣布滅絕，台北市立動物園目前照養在台灣動物區的雲豹「Suki」（7歲又2個月），為2016年底由德國「烏帕塔（Wuppertal）動物園」引進的雌性個體，透過跨國際、跨動物園的合作，共同落實對雲豹及其共域瀕危野生動物的保育工作。

此外，更希望能藉由教育展示及教育活動的推展，讓更多的民眾了解雲豹在野外所面臨的困境，一起為雲豹的保育工作盡一份心力。