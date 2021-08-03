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竹縣新豐海岸線放流104萬尾午仔魚苗 復育海洋生態

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
此次放流104萬尾長度2公分的四絲馬鮁，除復育海洋環境資源，也藉此增進漁民收入。圖／新竹縣政府提供
此次放流104萬尾長度2公分的四絲馬鮁，除復育海洋環境資源，也藉此增進漁民收入。圖／新竹縣政府提供

新竹縣政府委託臺灣海洋保育與漁業永續基金會，今天上午在新豐鄉海岸線進行魚苗放流，共放流104萬尾長度2公分的四絲馬鮁，除復育海洋環境資源，也藉此增進漁民收入，預計可讓50名漁民每人平均收入增加40萬元。

農業處表示，每年年初縣府都會與漁業署討論放流魚種，而四絲馬鮁是漁民反饋中成效最佳的，四絲馬鮁俗稱午仔魚，為中低生態位階的魚種，主要棲息於砂泥質海床，包括沿岸、河口、紅樹林等半淡鹹水海域，是常見食用魚類，具高經濟價值，且有生態修復功能，因此每年放流幾乎都以四絲馬鮁為主。

而放流地點大多選擇在新豐鄉海岸線，因此處地形及海況較適合，在運輸魚苗時，運輸車皆配備供氧設備，並依不同季節調節水溫，將魚苗從養殖場所到海洋的損耗降至最低，並經專業評估後採取人力傳遞水桶放流方式，提升放流後存活率，而四絲馬鮁存活率可達7至8成。

農業處指出，新豐坡頭漁港停放的捕魚船約有70艘，但實際有出海捕魚約50人，此次放流魚苗預估為漁民帶來經濟效益，以50名漁民各捕獲2000尾，每尾以200元計算，總計收入2000萬，漁民平均增加40萬元以上受益。

縣長楊文科表示，雖值疫情嚴峻之際，但每年魚苗放流活動依舊不間斷，盼能提升社會大眾重視海洋環境保育，同時增加海域生物資源，達到知海、近海及惜海的效果。

新竹縣政府委託臺灣海洋保育與漁業永續基金會，今天上午在新豐鄉海岸線進行魚苗放流。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府委託臺灣海洋保育與漁業永續基金會，今天上午在新豐鄉海岸線進行魚苗放流。圖／新竹縣政府提供

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