寵物知識+／三餐都給毛孩罐頭和乾飼料 就像天天餵牠們吃麥當勞？

麻瓜爸養的貓咪SAKU & TAMA。圖取自麻瓜爸IG

乾飼料、罐頭屬於食品，你認識這些食品添加物嗎？

跟大家分享我們家是怎麼看成份挑罐罐的，在這篇文章裡，我們不討論品牌、不業配商品，我們只單純地討論乾乾與罐罐的成分標示，那些落落長的成分究竟是些什麼呢？希望透過分享讓大家也有能力去相信自己替孩子做的選擇。

以現代人的生活狀態與忙碌程度，應該很多人家都是以乾乾、罐罐這類的食品作為孩子的三餐，對於毛孩子來說，那些食品的色香味、熱量就像是我們人類小孩愛吃的麥當勞，其中含有的食品添加物含量更是直逼我們外頭買的泡麵跟各種罐頭。

而麻瓜爸將我們比較容易見到的成份做成了表格跟大家分享，表格中做了極簡的說明介紹，家長們可以初步的比對孩子目前食用的飼料罐頭都含有些什麼成分，想知道其中的成分用途，大家可以在網路搜尋關鍵字，或是麻瓜爸列的參考書籍都可以找到更詳盡的解析喔！

購買前可以看看產品是否含有不建議的食品添加物。圖取自麻瓜爸部落格

這些成分是對營養健康有助益的。圖取自麻瓜爸部落格

麻瓜爸推薦家長們的書單。圖取自麻瓜爸部落格

透過公式計算我們能得到參考用的建議熱量攝取，但這個數值不是挑選飼料的絕對準則

除了成分之外，大家在看主食罐也很常會討論到「熱量」，熱量、蛋白質含量等等的數值在網路上、書本中都能夠找到計算的公式，但這些數值其實可以說是「參考值」，即使照著公式計算出孩子應該攝取的熱量，也會因為家中孩子的運動量、年齡、身體代謝能力、健康狀態而有變動，甚至連住在室內跟室外也都有影響關聯。

所以這些數值並不是絕對，而是給我們家長們作為參考並依照孩子的成長狀況做調整，大家也不妨可以更深入的思考，即使我們購買的罐罐符合公式計算出的熱量建議數值，但這個罐頭絕大部分的熱量是來自於肉類又或者是其中含有的碳水化合物呢？這時侯我們去嘗試分析他的成分也能夠幫助我們找到答案。

另外，這些成分標示會依照含量由多至少排列，建議挑選成分表中前兩項為單純的「肉類」蛋白質會是比較好的選擇喔！

麻瓜爸餵貓咪吃自製的雞肉蛋蛋粥。圖取自麻瓜爸IG

多選擇幾間信任的品牌，讓孩子的營養來源不單一

最後是以麻瓜爸的視角來跟大家聊聊，因為我們家是以鮮食做為三餐，但偶爾也會有來不及準備的時候，所以家中仍會儲備些罐罐當作應急用。而麻瓜爸並不會特別去計算罐罐的熱量，只要是購買標榜「主食罐」的產品，基本上熱量並不會差異太多。且優質罐頭的熱量主要來源就會是單純的肉類而不是碳水化合物，而坊間所販售的副食罐、湯罐其實就是因為熱量比主食罐低，所以只能說是類似點心的存在。

倘若家長們需要計算孩子所攝取的熱量 ，一天所食用的主食罐、副食罐還有其他零食都是需要列入計算的喔；如果是餵食乾乾的家長，從計算結果來看應該會發現一天餵食的量經常是過量的，因為乾乾的熱量會有一大部分屬於碳水化合物，跟罐罐相比會更容易因為飲食過量而導致攝取的熱量超標。

所以麻瓜爸主要是以產品的成分作為是否購買的準則，而不會聚焦在產品熱量這方面，但還是會去評估該品牌是否有黑歷史以及事件的嚴重程度來做綜合考量。畢竟我們能夠從產品本身得到的資訊量有限，一個品牌注重的是行銷？品質管理？還是衛生環境？我們也只能透過家長們的口耳相傳得到一個參考用的評價，所以我們能做到的就是透過有限的資訊來選擇幾間信任的廠商囉。

其實這篇主題還可以更深入分享，像是乾飼料、罐頭、鮮食以及最近討論度很高的凍乾、生食對於孩子營養攝取的差異，但麻瓜爸希望可以用最淺顯易懂的方式讓各位家長對成分表有初步的認識，而且太長的篇幅也怕爸爸媽媽們看久眼睛會酸，所以這篇文章就先跟大家聊到這邊。

重點整理

．認識成分標示可以幫助家長了解孩子究竟都攝取了些什麼，也可以幫助辨識熱量的來源喔。

．我們經常聽到人家討論的熱量是否足夠，透過計算公式能夠得到「參考用」的數值，但還是會因為運動量、年齡、身體代謝能力、健康狀態而有變動，甚至連住在室內跟室外也都有影響關聯。

本文經授權轉載自魔法喵屋＿麻瓜爸，原文出處：魔法喵屋_毛孩的麥當勞－乾乾與罐罐

◎魔法喵屋＿麻瓜爸IG

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