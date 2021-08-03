快訊

兩岸間諜橋／徐章國被中共綁架後曾逃脫 掛念同伴換來數年牢災

「群島之子」征奧運！李洋、陳念琴給台灣人的啟示

聽新聞
test
0:00 / 0:00

黃金獵犬撿不到籬笆外的球超哀怨 主人：旁邊有門你不走

聯合新聞網 / 綜合報導
黃金獵犬想從籬笆下撿球，卻忽略大門敞開，可以從旁邊繞出去。圖取自Instagram
黃金獵犬想從籬笆下撿球，卻忽略大門敞開，可以從旁邊繞出去。圖取自Instagram

一隻黃金獵犬和主人在院子玩球，最喜愛的一顆網球滾出籬笆外，牠堅持欲從籬笆下撿球，搆不到露出哀怨的神情，卻忽略可從旁邊敞開的大門繞出去撿，執著蠢萌的模樣被主人拍攝下來。

美國北卡羅萊納州的29歲飼主茉莉（Molly Kuekes）上月和5歲的黃金獵犬伊登（Eden）在院子玩球。儘管現場約有15顆球，伊登對其中一顆網球情有獨鍾，當球滾到圍籬外面，伊登隔著籬笆，將鼻子探出去卻搆不到球，表情相當失落。

黃金獵犬想從籬笆下撿球，卻忽略大門敞開，可以從旁邊繞出去。圖取自Instagram
黃金獵犬想從籬笆下撿球，卻忽略大門敞開，可以從旁邊繞出去。圖取自Instagram

更戲劇化的是，鏡頭一轉，其實一旁的籬笆大門大大敞開，只有幾步路之遙，伊登卻執著於從籬笆底下的縫隙撿球。

茉莉表示，伊登在她開始拍攝前15秒就已經在盯著那顆球了，顯示對網球的高度執著，牠時常這樣但這是第一次完全忽略旁邊的門開著。

茉莉說，伊登會待在籬笆旁嗚咽、吼叫或挖地，或是賴在那邊等人去幫牠撿球。當主人幫忙把球丟回來，伊登又恢復活力玩起來了。

網友表示：「狗狗是影帝嗎？」、「既是最遠也是最近的距離」、「黃金單純的好可愛」、「其實狗狗是故意裝無辜等人類去幫牠撿吧」、「這幫我們上了一課：拘泥於眼前的事物未必是最佳解」。

⭐️「寵物健康我守護」徵文邀稿中 賺獎金6000幫毛孩加菜！

陪你在家度過苦悶疫情的毛小孩，歡迎來分享牠的健康小故事！來信需附上寵物簡歷與照片，不僅有高額獎金，還有udn文創精美授權贈品等著你喔！（點擊上圖瞭解更多活動詳情

活動截止日為8/24（二），歡迎踴躍投稿！

寵物 毛小孩

延伸閱讀

貓狗全身毛茸茸怎知有沒有過胖？一張表立刻評分

解除居家辦公也會對毛孩造成壓力！獸醫提供3解方

不只巧克力是地雷！不能餵狗狗吃的10種禁忌食物

狗狗健康主人要顧！盤點12種常見疾病和如何預防

相關新聞

黃金獵犬撿不到籬笆外的球超哀怨 主人：旁邊有門你不走

一隻黃金獵犬和主人在院子玩球，最喜愛的一顆網球滾出籬笆外，牠堅持欲從籬笆下撿球，搆不到露出哀怨的神情，卻忽略可從旁邊敞開的大門繞出去撿，執著蠢萌的模樣被主人拍攝下來。

【寵物保健徵文示範作】小賴／我家跩貓過度舔毛竟是因為一個鈴鐺？

我家養了一隻跩貓，從小就領養過來，剛帶回家的時候常常踩到他或被他絆倒，而且家裡還有行動不便的身障人士，想說有鈴鐺比較不會被暗算。

搶救草鴞 跨域合建高屏生態藍圖

屬中型貓頭鷹的草鴞，因棲地和人類重疊，數量漸稀，被列第一級瀕危保育類，林務局屏東林區管理處為此制定保育方案，委託屏科大野...

寵物知識+／毛孩生病怕荷包大失血？保險業務教你挑對寵物險有眉角

你養毛小孩嗎？那你不孤單，台灣已有60%的家庭有毛小孩陪伴。台灣人口少子化，毛孩數量卻激增，農委會統計台灣15歲以下小孩數量，每年以4％速度減少；反觀家貓及家犬數量則以約6％速度逐年增加，初估2020年毛小孩數量共有296萬隻，比15歲以下孩童多出10萬。

20年猴王卸任 北市動物園榮哥辭世

台北市立動物園高齡26歲的台灣獼猴「榮哥」辭世。動物園表示，「榮哥」在台灣動物區猴島擔任「核心雄猴（Alpha Male...

領導台灣獼猴20年 北市動物園「榮哥」辭世

北市動物園台灣獼猴「榮哥」擔任「核心雄猴」將近20年，園方今天表示，「榮哥」7月時突然無法自主生活，為了維持動物尊嚴及福...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。