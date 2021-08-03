黃金獵犬撿不到籬笆外的球超哀怨 主人：旁邊有門你不走

一隻黃金獵犬和主人在院子玩球，最喜愛的一顆網球滾出籬笆外，牠堅持欲從籬笆下撿球，搆不到露出哀怨的神情，卻忽略可從旁邊敞開的大門繞出去撿，執著蠢萌的模樣被主人拍攝下來。

美國北卡羅萊納州的29歲飼主茉莉（Molly Kuekes）上月和5歲的黃金獵犬伊登（Eden）在院子玩球。儘管現場約有15顆球，伊登對其中一顆網球情有獨鍾，當球滾到圍籬外面，伊登隔著籬笆，將鼻子探出去卻搆不到球，表情相當失落。

黃金獵犬想從籬笆下撿球，卻忽略大門敞開，可以從旁邊繞出去。圖取自Instagram

更戲劇化的是，鏡頭一轉，其實一旁的籬笆大門大大敞開，只有幾步路之遙，伊登卻執著於從籬笆底下的縫隙撿球。

茉莉表示，伊登在她開始拍攝前15秒就已經在盯著那顆球了，顯示對網球的高度執著，牠時常這樣但這是第一次完全忽略旁邊的門開著。

茉莉說，伊登會待在籬笆旁嗚咽、吼叫或挖地，或是賴在那邊等人去幫牠撿球。當主人幫忙把球丟回來，伊登又恢復活力玩起來了。

網友表示：「狗狗是影帝嗎？」、「既是最遠也是最近的距離」、「黃金單純的好可愛」、「其實狗狗是故意裝無辜等人類去幫牠撿吧」、「這幫我們上了一課：拘泥於眼前的事物未必是最佳解」。

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