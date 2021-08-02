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領導台灣獼猴20年 北市動物園「榮哥」辭世

中央社 / 記者陳昱婷台北2日電
台北市立動物園高齡26歲的台灣獼猴「榮哥」辭世，動物園表示，「榮哥」在台灣動物區猴島擔任「核心雄猴（Alpha Male）」將近20年。圖／北市動物園提供
台北市立動物園高齡26歲的台灣獼猴「榮哥」辭世，動物園表示，「榮哥」在台灣動物區猴島擔任「核心雄猴（Alpha Male）」將近20年。圖／北市動物園提供

北市動物園台灣獼猴「榮哥」擔任「核心雄猴」將近20年，園方今天表示，「榮哥」7月時突然無法自主生活，為了維持動物尊嚴及福祉，在與各方討論後，決定讓「榮哥」安詳離開。

台北市立動物園表示，台灣獼猴是群居的動物，遇到危險時會通風報信、互相照應，社會結構重視身分位階，擔任「核心雄猴」（Alpha Male）或「核心雌猴」（Alpha Female）的個體，享有覓食和交配的優先權，同時肩負保衛猴群、調解紛爭和看護幼猴等重責大任。

動物園指出，高齡26歲的「榮哥」在台灣動物區猴島擔任核心雄猴將近20年，為了維持這個尊榮角色，「榮哥」必須隨時繃緊神經，在精神和體力上都是一大損耗。

動物園說，「榮哥」在7月下旬出現體力嚴重衰退、無法主動進食、移動的狀況，甚至無法自主生活，即便獸醫師做了超音波、斷層掃描等各項檢查，仍無法找出病因。

動物園強調，為了照顧動物福祉，讓動物能有品質、有尊嚴的活著，所以在負責照顧的保育員、責任獸醫師及區館長討論並取得共識後，園方決定透過人道處理的方式，讓「榮哥」卸下重擔。

照養台灣獼猴多年的資深保育員陳進明，從「榮哥」出生後，便看著牠逐漸成長茁壯，並成為猴群中的核心雄猴，感情深厚。陳進明非常感謝「榮哥」的陪伴和付出，相信「榮哥」也曾讓許多遊客留下歡笑與溫馨的回憶。

動物園表示，「榮哥」離世後，猴島目前的社會階級正在重新建立當中，邀請民眾一起持續關注，並提醒民眾若在野外與台灣獼猴偶遇時，應保持5到10公尺的安全距離，不要任意靠近拍照、嘗試觸摸或餵食，以避免激怒猴群而遭到攻擊。

台灣獼猴 動物園 獸醫師

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