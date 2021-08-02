44隻寵物狗集體中毒、22隻死亡 原因出在一款寵物食品

澳洲發生數十隻家犬中毒死亡的事件，相關單位啟動調查，發現這些狗狗都是食用含有天然植物毒素的馬肉寵物食品，導致嚴重肝衰竭，目前仍在調查食品在市面上的流通情形。

每日郵報報導，澳洲維多利亞州的數個城鎮上個月有大量家犬中毒，22隻死亡、44隻仍在接受治療，這些狗都罹患嚴重肝病。7月30日調查單位發出聲明指出，死亡狗隻被驗出食用有毒的馬肉寵物食品，這些食品含名為刀豆氨酸（indospicine）的毒素，存在於名為木蘭（indigofera）的植物中，在放牧動物體內很常見，而狗對這種毒素相當敏感。

官方懷疑這批來自Gippsland的生馬肉已遭到污染，呼籲飼主暫停餵食自5月31日到7月3日間生產的肉類，不光是馬肉，像是牛肉或袋鼠肉也不無可能含有毒素；也建議和寵食供應商聯絡，確認肉品的來源。

根據農委會動物疾病知識庫，澳洲的狗會因食用有毒馬肉造成肝臟損害，造成腹腔積水、血便、嘔吐、黃疸、厭食等症狀。維多利亞州的首席獸醫對飼主發出提醒，若狗狗出現食慾不振、嗜睡或黃疸等症狀，就要馬上就醫。

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