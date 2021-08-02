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全球僅存2隻雌性「北白犀」 靠死亡雄性精子、代理孕母拚復育
肯亞政府和保育合作夥伴上月30日宣布成功培育出3個北方白犀牛胚胎，希望延續目前全球僅存2隻雌性的物種。
其中2個胚胎的精子來自已故雄性北方白犀牛Suni，1個胚胎的精子則取自2014年去世前住在美國聖地亞哥的雄性北方白犀牛Angalifu。
集結肯亞、德國、捷克等國的研究團隊7月初從肯尼亞北部Ol Pejeta保護區一頭雌性北方白犀牛Fatu身上取出17個卵，並空運到義大利進行受精。研究團隊至今已培育出12個北方白犀牛胚胎，下一步會致力移植胚胎到「代理孕母」體內。
研究團隊透露提供卵子的Fatu和牠的母親Najin都無法懷胎到足月生產，因此胚胎的代孕母親將從南方白犀牛中選擇。
Ol Pejeta保護區總監維涅（Richard Vigne）相信復育計畫有望成功，但強調其風險高：「有很多很多環節可能會出錯，每個人都明白挑戰仍然存在。」
北方白犀牛原本生活在北非洲草原及大草原林地，1960年數量超過2000隻，但自1970年代以來因盜獵而銳減，到了1984年僅剩15隻。最後1隻雄性北方白犀牛於2018年去世，現僅存2隻圈養的雌性北方白犀牛。
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