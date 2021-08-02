寵物知識+／解除居家辦公也會對毛孩造成壓力！獸醫提供3解方

居家上班兩個多月之後，疫情終於降回二級，真是可喜可賀！很多人也即將逐步輪班回到公司了吧？

記得我五月時寫的文章嗎？你突然從每天上班改為全天候都在家，對毛孩可能造成壓力。

現在，經歷了2個多月毛孩與你朝夕相處，你再度離家回到工作崗位，可能又是另一次壓力的來源喔！

因為狗貓是很重視「常規 (routine)」的動物，經過了兩個多月居家辦公，不管是原本嫌棄你在家的毛孩，還是黏人的毛孩，好不容易習慣你整天存在了，如今，適應了兩個月的常規又要再次被打亂了啊！

去年6月，美國各地逐漸解封鎖時，美國獸醫學協會 (AVMA) 對此提供了建議，趁著你還在家工作的這段時間，如何提早幫助毛小孩開始適應你回去工作。

我稍微整理成以下重點，給讀者們參考：

1.逐漸回復到上班時的作息

開始把生活作息調整成每天出門上班的常規時間：例如幾點要起床、幾點吃早餐、幾點遛狗、幾點就寢……，讓毛孩重新適應。關於這一點，我之前的文章其實就建議，在居家辦公期間，最好就盡量依循正常上班時的作息，提早為解封的這天做準備。如果居家防疫期間作息已經完全變調的各位，趕快開始也猶未晚矣。

2.幫助毛孩逐漸習慣你不在家

開始每天離家一段時間，並逐漸延長。如果毛孩疑似因此焦慮亂咬東西，千萬不要體罰，試著放慢進度。可以在出門的時候給一些小點心或玩具，讓他覺得你出門就有好康。每次出門之前可以遛一下狗狗或是跟貓咪玩一玩逗貓棒，運動消耗體力有助於毛孩的情緒平穩。

記得，出門與回來的時候都盡量表現得冷靜而若無其事。

3.活用各種玩具

餵食球、食玩、啃咬玩具、餵食器等各種安全的玩具，讓毛孩獨自在家的時候有點事做。因為「太無聊」也是焦慮的來源。這一項，其實不只是在疫情期間，平日只要是毛孩獨自在家時，這樣做都會有所幫助。

最後還是要提醒，請觀察各種不對勁的行為：例如看起來躁動不安、亂叫、亂咬東西，或是在不對的地方大小便。有的時候，這種異常來自壓力下的行為問題，但也有可能是疾病所導致。所以，有行為異常一定要先釐清是不是生病了！

此時，先尋求一位專注在行為學領域的獸醫師協助，也許是一個兩全其美的好辦法。

本文經授權轉載自獸醫老韓FB，原文出處：你要回去上班了，那毛孩咧？

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