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路上有魚她好心救援 網驚喊是「兇猛外來物種」：應就地正法

聯合新聞網 / 綜合報導
近日一名網友在路邊看到不知名的魚類，好心救援並野放至附近水池，沒想到發文分享過程後，廣大鄉民卻嚇壞並指出這種魚需要「就地正法」，貼文引起熱議。 圖／取自爆廢公社
近日一名網友在路邊看到不知名的魚類，好心救援並野放至附近水池，沒想到發文分享過程後，廣大鄉民卻嚇壞並指出這種魚需要「就地正法」，貼文引起熱議。 圖／取自爆廢公社

多數民眾看到野生動物出現在大馬路旁，都會擔心該生物會受傷而希望將牠們移動至安全處，然而此舉可能會破壞當地生態。近日一名女網友在路邊看到不知名的魚類，好心救援並野放至附近水池，沒想到發文分享過程後，廣大鄉民卻嚇壞更直呼原PO此舉「害死人」，貼文引起熱議。

原PO在FB社團「爆廢公社發文，她在文中說明回家路上「被馬路上的魚嚇了一跳」，因為擔心魚遭車子輾過，原PO便趕緊找男友一同來幫忙抓魚，「最後我們抓到了5隻，然後找魚塭把牠們弄進去。」原PO也補充因為晚上太暗不確定是不是魚塭，只知道該區域有水。

原PO說明當天下了一整天的雨，「不知道牠們是從哪裡跑出來的。」她也貼出該不知名魚類的照片，該魚為灰黑色，體型稍長呈棒狀、尾部側扁，且外表光滑，原PO也好奇發問「對了，想請問這是什麼魚呢？」

貼文一出引起熱議，網友指出這種魚是外來種「泰國鱧」，會對當地生態造成嚴重影響，「這種魚不能亂放生啦！」、「昏倒，這種魚連水鳥都吃妳知道嗎？」、「救了五隻，然後幹掉一池子的魚。不只救了牠們，還請牠們吃到飽」、「牠會爬在路上遷徙到其他水源，要弄死牠啊！臺灣生態浩劫」、「這已經是跟垃圾魚有得拚的外來強悍入侵魚種，應該是要直接就地正法」、「糗翻⋯好心辦壞事了⋯魚塭的魚完蛋了」。

原來原PO救援的魚類是外來種「泰國鱧」，來自泰國、越南等熱帶國家，台灣當初引進泰國鱧的原是為了食用，後來因魚肉味道不討喜遭到任意棄養，大量繁衍造成生態浩劫。圖／取自爆廢公社
原來原PO救援的魚類是外來種「泰國鱧」，來自泰國、越南等熱帶國家，台灣當初引進泰國鱧的原是為了食用，後來因魚肉味道不討喜遭到任意棄養，大量繁衍造成生態浩劫。圖／取自爆廢公社

網友也建議原PO應該要再去確認後續狀況已減少傷害，「魚塭主人會哭死，遇到天兵」、「如果是養殖魚塭....妳好心的無知，會讓魚塭老闆欲哭無淚」、「麻煩妳明天去投魚的地方看是不是魚塭，如果是魚塭務必要告知主人這事，投了幾隻也要講，這事越早處理起來越少麻煩」。

原PO看到回覆後坦言自己是一片好意，沒想到卻對他人造成影響感到有些過意不去。她也補充自己當時並沒有成功把魚拋進水池，「想說把整袋魚丟進疑似有水的地方，結果丟過去沒到一半，牠們就掉到很高的草堆中了⋯⋯。」原PO也表示自己上到一課，下次「不會再輕舉妄動了」。

爆廢公社 野放

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