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埔心牧場萌動物超療癒 防疫門票優惠親子放牧玩一下

聯合新聞網 / 生活中心／綜合報導

疫情微解封，歡迎到埔心牧場親子放牧玩一下。（圖／埔心牧場提供）
疫情微解封，歡迎到埔心牧場親子放牧玩一下。（圖／埔心牧場提供）

國內疫情趨緩，中央疫情指揮中心近日宣布降級不解封，「微解封」的消息一出，讓許多在家悶了很久的民眾終於能稍微外出透透氣，不過哪裡可去？又可放心遊玩？桃園楊梅區的埔心牧場一直都是親子踏青的好處去，12萬坪的園區，人與人都能保持安全的社交距離，還有許多超萌小動物，安心防疫的同時，又能讓大人、小孩在暑假期間蹦跳、放電增強抵抗力。

埔心牧場園內有許多萌動物與遊客互動。（圖／埔心牧場提供）
埔心牧場園內有許多萌動物與遊客互動。（圖／埔心牧場提供）

埔心牧場園內有許多萌動物與遊客互動。（圖／埔心牧場提供）
埔心牧場園內有許多萌動物與遊客互動。（圖／埔心牧場提供）

日前宣布「微解封」，埔心牧場為讓更多人在防疫期間能玩得既安心又放心，推出優惠活動，7/31至8/31下午2點前入園，門票一律只要200元，下午2點後入園門票再折50元，而楊梅區民憑證門票優惠價150元。在用餐方面為了滿足遊客餐飲需求，埔心牧場推出「室內、戶外安心響食」活動，綠廊、綠茵、綠園餐廳提供外帶及內用套餐服務，並採用梅花座及隔板措施，提供更安心的用餐服務，且每次使用後都會進行消毒，讓遊客能安心填飽肚子。除此之外，來到埔心牧場這12萬坪空曠的園區內，一定要和家人一起在廣闊的草地上野餐，綠茵輕食坊每週六、日推出水豚野餐籃，讓遊客不用費時準備野餐餐點，也能體驗野餐樂趣，除了可以接近大自然，也可以曬曬太陽增加免疫力。

埔心牧場推出中西式外帶餐，並於戶外設置維持社交距離及梅花座的用餐專區，週六日也提供水豚野餐籃，讓遊客體驗野餐樂趣。（圖／埔心牧場提供）
埔心牧場推出中西式外帶餐，並於戶外設置維持社交距離及梅花座的用餐專區，週六日也提供水豚野餐籃，讓遊客體驗野餐樂趣。（圖／埔心牧場提供）

來到埔心牧場，最不能錯過的就是那些超萌小動物，而萌萌村互動體驗也在眾人期待下開放了，疫情期間園區也相當注重社交距離，因此每區實施人流管制，上限20人，讓爸媽不僅可以帶小孩接近大自然，還能夠在安全防疫距離下，跟可愛的水豚、羊駝及梅花鹿互動玩耍，還有最受遊客歡迎的「牛仔趕羊秀」及「小豬跑步」相當療癒，小孩在家電力用不完，來到埔心牧場和小動物一起追趕跑跳蹦，大大的放電後，回家一定能美夢連連睡得香甜！

最受遊客歡迎的「小豬跑步」。（圖／埔心牧場提供）
最受遊客歡迎的「小豬跑步」。（圖／埔心牧場提供）

最受遊客歡迎的「牛仔趕羊秀」。（圖／埔心牧場提供）
最受遊客歡迎的「牛仔趕羊秀」。（圖／埔心牧場提供）

為了讓遊客能玩得放心又安心，7月28日起到8月9日止，埔心牧場每日入園人數最多10000人，遊客必須實聯制登記、量測體溫、酒精消毒，才能入園遊玩，且必須全程配戴口罩，園內也禁止遊客邊走邊吃及吸菸，並要求維持戶外1公尺的安全距離、避免群聚。

埔心牧場推出防疫門票優惠活動。（圖／埔心牧場提供）
埔心牧場推出防疫門票優惠活動。（圖／埔心牧場提供）

牧場 野餐 社交距離 疫情 微解封

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