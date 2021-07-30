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笑翠鳥外表成熟內心還是「小孩」 喊叫要鳥爸爸餵肉條

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
笑翠鳥寶寶雖然外在「轉大人」了，但行為舉止都還是小萌孩。圖／北市動物園提供
笑翠鳥寶寶雖然外在「轉大人」了，但行為舉止都還是小萌孩。圖／北市動物園提供

台北市立動物園6月宣布笑翠鳥首次繁殖成功的喜訊，時隔一個月，三隻笑翠鳥寶寶外觀上已經長成和爸媽幾乎一模一樣的亞成鳥了。動物園表示，外觀上雖然和親鳥相差無幾，行為舉止還是小孩，鳥爸爸叨著雞胸肉條準備享用時，站在旁邊的二哥發出叫聲，鳥爸爸就就轉頭把肉條餵給小孩。

動物園表示，獸醫師在笑翠鳥寶寶即將滿月時，特別造訪了牠們借居在熱帶雨林區的家，分別為三隻小寶寶進行秤重、補充換羽期所需的維生素E、採集羽毛做性別鑑定及套上不同顏色的腳環。由鑑定結果得知最早孵化的是大哥，戴綠色腳環，其次是藍色腳環的二哥和黃色腳環的小妹。

動物園表示，笑翠鳥兄妹在6月下旬時，陸續跟著爸媽的腳步，離開巢箱到戶外活動場探索，牠們一開始見到保育員進入欄舍工作時，顯得有些緊張和不安，這時候親鳥會發出鳴叫聲來安撫寶寶們的情緒，漸漸的鳥寶寶們也和保育員建立起信任關係，偶爾練飛累了，還得勞動保育員幫忙把牠們由地面送回棲架上休息。

動物園表示，笑翠鳥寶寶在外觀上雖然和親鳥相差無幾，但內在依舊是涉世未深的小萌孩，只要觀察牠們的行為舉止，就可以輕易辨別出誰是爸媽、誰是小孩，像是寶寶們雖然都學會飛行了，但技巧還有待加強，常常可以看到牠們在戶外活動場上演迫降的情節。

動物園表示，保育員也曾經觀察到鳥爸爸叨著雞胸肉條準備享用時，站在旁邊的二哥（綠色腳環）會發出短而持續的叫聲，爸爸就轉頭把肉條餵給小孩吃了，對孩子們非常慈愛。

台北市立動物園即將在8月1日重新開放參觀，園方提醒，除了遵守各項防疫規範外，經過動物活動場時，請記得在保持與其他遊客間的社交距離外，也要盡量輕聲細語，才不會驚擾了動物們的日常作息。

動物園 獸醫師

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