想和寵物窩著睡…他做出「巨兔圖」圓夢 網友讚：太可愛了吧
飼養小動物的人，是否想像過如果寵物和自己一樣大，會形成怎麼樣的光景呢？日本一位網友，就利用照片合成技術，模擬出自己和「寵物巨兔」共同生活的景象，可愛的照片吸引到不少網友的討論。
根據日本媒體「URBAN LIFE METRO」報導，日本twitter網友「TAKUMI」最近分享一系列照片，內容是他和一隻巨大兔子的生活照，例如一起用餐、或抱著毛茸茸的兔子入眠等等畫面，彷彿他家中真的養了隻和人一樣巨大的兔子一般。
當然，這些並不是真正的兔子照。飼養兔子的TAKUMI表示，所有飼養小動物的人，都曾有過「和自己等身大寵物一起睡覺」的夢想，因而以此為靈感，進行一系列的合成照片。由於他的技術相當出色，所以幾乎看不太出來有合成的痕跡，讓照片看起來更像有那麼一回事。
網友們也紛紛表示「這什麼太可愛了吧」、「好大隻」、「好讚！想埋進去」、「我的夢想」、「這就是兔子該有的尺寸」、「這樣沒辦法工作了吧，整天會抱在兔子懷裡睡覺」、「也應該來一個貓咪版的」、「居然不是玩偶喔」、「好想要這種沙發」、「根本是浪費才能（稱讚意味）」。
あ、これ最高やん、、、 pic.twitter.com/JNtvJLivdo— TAKUMI (@koedo_tyan) June 13, 2021
会社行って大丈夫かな〜— TAKUMI (@koedo_tyan) June 13, 2021
もっちゃん、
足ダンはダメよ、、床抜けるから、、 pic.twitter.com/moJeOvr0PS
テレワーーーーーーーーーーーく🐰🐰— TAKUMI (@koedo_tyan) July 22, 2021
（動物画像みてるだけ） pic.twitter.com/GVSLu0uERt
どけえええええええええ— TAKUMI (@koedo_tyan) July 24, 2021
どいてくださいいいいいいい#巨大兎との生活 pic.twitter.com/nH4ZGYQ0kG
骨折外歩くと思ったより痛かったのでテレワーク増やしてもらった。7月にかけて運動して引き締めようと思ったのに、やる気なくなったよ。はあ。こうなったらもう、、家でもっちゃんともふもふしまくるんや🥺🥺🥺もっちゃ、もふもふ！ちがう！かくかくちゃう！もふもふ！あっワラ pic.twitter.com/et54K9CxVn— TAKUMI (@koedo_tyan) June 24, 2021
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言