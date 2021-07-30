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影／癡漢狗跟蹤貓 一被抓包立刻「撇頭抓癢」裝沒事
有時在電影裡可看到男生跟蹤女生被發現後裝沒事的橋段，這種劇情也在動物圈上演！有網友拍到小狗試圖尾隨貓咪，兩度被發現後馬上拉開距離並抓癢，想要掩飾跟蹤的行為，畫面非常滑稽。
外國網友在推特分享一段有趣的影片，一隻棕毛的小狗潛行尾隨一隻白貓，白貓沒兩秒就發現了，回頭警告對牠兇了一下，棕狗立刻趴地裝沒事，還用後腳給耳朵抓起癢來。
白貓繼續往前走，還不放心地回頭張望，沒想到棕狗鍥而不捨，又尾隨上去，白貓這次直接正面對著牠，呈現警備姿態，棕狗往後退了一步，故技重施趴地搔癢，眼睛四處張望，依然裝作什麼事都沒發生的樣子。
this is the cutest stalk i've ever seen pic.twitter.com/k4LI4ZtB3E— Humor And Animals (@humorandanimals) July 12, 2021
上傳的原PO寫道：「這是我看過最可愛的跟蹤」，該推特影片已有超過110萬人次瀏覽，其他網友表示：「放開那女孩！」、「這隻狗狗好皮阿」、「哪來這麼可愛的癡漢」、「貓咪沒上去賞牠兩巴掌算客氣了」。
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