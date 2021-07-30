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柴犬與好友耍狠扮「地獄多頭犬」 網友笑：驅魔避邪嗎
在神話故事或一些奇幻作品中，有時會出現擁有好幾個頭的猛犬，作為某處的看門角色。最近日本一位網友，就分享自家柴犬的一張照片，讓不少其他網友紛紛回應很像這種角色，除了可愛之外，還打趣表示可以拿來驅魔避邪。
根據日本媒體「grape」報導，日本twitter網友「kofuku2021111」分享照片，表示有次他帶著自家的柴犬「小福」，碰上了另一隻黑色柴柴。結果兩隻毛小孩同時張嘴，露出兇狠的表情，顯得默契十足。
気が合う子がいて良かったね(*´-`)♡#柴犬 pic.twitter.com/9nzPU1hPQj— 柴犬 小福 (@kofuku2021111) July 24, 2021
kofuku2021111開玩笑表示，兩隻柴柴意氣相投，真的是再好不過了。「小福」是今年1月11日才剛誕生的柴犬，主人平常就會利用這個社群帳號，分享他生活的點點滴滴。
網友們看了則表示「表情根本一模一樣」、「太可愛了」、「好有魄力！好像希臘神話裡頭的『刻耳柏洛斯（地獄三頭犬）』」、「我想到『進擊的巨人』」、「對怕狗的人而言這張照片滿恐怖的」、「平常一定超可愛」、「好像哈利波特裡面的三頭犬」、「感覺可以拿來驅魔避邪」、「好像在搶著講『聽我說』、『不不聽我說才對』一樣」。
日本一位網友的柴犬和同伴一起露出兇狠的樣子，顯得默契十足。圖擷取自twitter
トイレスッポリーヌ#柴犬 pic.twitter.com/1jlvZZE7Fw— 柴犬 小福 (@kofuku2021111) July 25, 2021
足を枕にしつつ気に入らないワニさんをカミカミ🐊#柴犬 pic.twitter.com/w6pW1EkZp6— 柴犬 小福 (@kofuku2021111) July 5, 2021
一粒でもしっかり噛む系女子#柴犬 pic.twitter.com/hu41121sT7— 柴犬 小福 (@kofuku2021111) July 13, 2021
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