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買午餐巧遇「迷途老鷹」 他緊張求助網笑翻：吃飯也被偷拍

聯合新聞網 / 綜合報導
網友買午餐時遇到一隻迷途老鷹，緊張求助。 圖╱翻攝自PTT
網友買午餐時遇到一隻迷途老鷹，緊張求助。 圖╱翻攝自PTT

台灣城鄉距離不遠，即便居住城市中，仍有機會遇到野生動物。有網友便在買午餐途中巧遇「迷路的老鷹」，急問「該怎麼辦」，眾人仔細一看紛紛笑回「吃個飯也被人偷拍」。

原PO表示在買午餐的途中，遇到一隻疑似迷路的老鷹蹲在車下，他緊張拍照發文求助「該怎麼辦」，並註明「不要回三杯」，就怕網友要他把老鷹「料理」成午餐。

不過網友們仔細看原PO提供的照片，發現躲在車下陰影中的老鷹，腳踩一隻老鼠，渾身霸氣側露，根本就是「準備開飯」，紛紛笑回「人家在吃午餐啦」、「用餐現場」、「假奔啦」、「納涼吃午餐」、「吃飯皇帝大，拍三小」、「好可愛，他在吃老鼠，而且有腳環」。

不少人都發現老鷹左腳上繫有腳環，建議「有腳環，報猛禽協會」 、「快回報猛禽研究會」、「野鳥協會」、「鳳頭蒼鷹，看起來還是小朋友」、「腳環是標記用吧，沒有受傷或失能就讓他自己吃」。原PO後續也說明有與協會確認，這隻鳳頭蒼鷹是曾經受傷被野放的，沒受傷的話，不打擾應該會自行飛走。

據野鳥協會建議，若遇到受傷、動作不協調、精神不佳的野鳥，最好先打電話諮詢相關單位，依專業建議的判斷或指示行動，以免錯誤的處理方式對野鳥造成二次傷害，或健康的野鳥因誤會被帶離棲地。

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