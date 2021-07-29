聽新聞
test
0:00 / 0:00
秋田犬怕打針緊抱主人「一臉苦相」 網友笑：跟我打第二劑一樣
養過狗狗的飼主都知道，許多毛小孩不喜歡到醫院治療，而要打針對他們來說，更是一項艱鉅的挑戰。最近日本一位網友，就分享了家中狗狗打針時，露出害怕神情的照片，吸引不少網友的回覆。
根據日本媒體「grape」報導，日本twitter網友「VytOONzRvz3KF59」最近分享照片，表示他要幫家裡的秋田犬進行第二次的疫苗接種，但秋田犬顯然非常害怕打針的樣子，在診所中抱緊著主人不放，露出相當恐懼的神情。
2回目の予防接種💉— 秋田犬 しおん (@VytOONzRvz3KF59) July 26, 2021
しがみついて離れない😂 pic.twitter.com/hRvoVH3F4E
這隻秋田犬的名字叫做「shion」，是比較大型的品種，因此雖然在畫面中看起來體型不小，但實際上還只是隻兩個月大的幼犬而已。由於飼養狗狗，規定上必須接種狂犬病和寄生蟲的疫苗，因此這隻小狗的不安，通通寫在了臉上。
網友看了紛紛表示「打針超可怕」、「好悲傷的神情」、「反差太可愛了」、「狗狗長大了還是會不喜歡醫院」、「可愛到可以抱著他直到他安心為止」、「這心情我懂」、「想到以前幼稚園接種時」、「人都怕打針了何況是狗」、「女兒去打針時也是這個表情」、「完全能感受到他的不安」、「我要打第二劑疫苗了，心情根本一模一樣」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言