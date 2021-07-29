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秋田犬怕打針緊抱主人「一臉苦相」 網友笑：跟我打第二劑一樣

聯合新聞網 / 綜合報導
日本一位網友的秋田犬非常害怕打針，在診所內緊抱著主人，並露出哀傷的表情。圖擷取自twitter
日本一位網友的秋田犬非常害怕打針，在診所內緊抱著主人，並露出哀傷的表情。圖擷取自twitter

養過狗狗的飼主都知道，許多毛小孩不喜歡到醫院治療，而要打針對他們來說，更是一項艱鉅的挑戰。最近日本一位網友，就分享了家中狗狗打針時，露出害怕神情的照片，吸引不少網友的回覆。

根據日本媒體「grape」報導，日本twitter網友「VytOONzRvz3KF59」最近分享照片，表示他要幫家裡的秋田犬進行第二次的疫苗接種，但秋田犬顯然非常害怕打針的樣子，在診所中抱緊著主人不放，露出相當恐懼的神情。

這隻秋田犬的名字叫做「shion」，是比較大型的品種，因此雖然在畫面中看起來體型不小，但實際上還只是隻兩個月大的幼犬而已。由於飼養狗狗，規定上必須接種狂犬病和寄生蟲的疫苗，因此這隻小狗的不安，通通寫在了臉上。

網友看了紛紛表示「打針超可怕」、「好悲傷的神情」、「反差太可愛了」、「狗狗長大了還是會不喜歡醫院」、「可愛到可以抱著他直到他安心為止」、「這心情我懂」、「想到以前幼稚園接種時」、「人都怕打針了何況是狗」、「女兒去打針時也是這個表情」、「完全能感受到他的不安」、「我要打第二劑疫苗了，心情根本一模一樣」。

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