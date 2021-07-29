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1歲美短基因突變成「四耳貓」女義工不嫌棄給牠溫暖的家

聯合新聞網 / 綜合報導

美國四耳貓Aslan。圖／取自推特
美國四耳貓Aslan。圖／取自推特
貓咪正常擁有兩隻耳朵，但有貓基因突變，生下來就有四隻耳朵。幸運的是遇到愛牠的飼主收養，過著健康幸福的生活，並為牠成立社群粉絲專頁，有上千網友關注。

每日郵報報導，美國賓州41歲女子Swati去年透過自己擔任義工的動保單位，收養了混美國短毛貓的米克斯阿斯蘭（Aslan），阿斯蘭和牠14隻兄弟姊妹從一家汽車維修廠被救援，很特別的是這隻一歲小貓基因突變，共有四隻耳朵，多長出的兩隻位於正常耳朵的後方。

Aslan多長出的耳朵位於正常耳朵後方。圖／取自推特
Aslan多長出的耳朵位於正常耳朵後方。圖／取自推特

擁有四隻耳朵的貓相當罕見，除了一丁點進食的問題，阿斯蘭非常地健康。別具特色的耳朵也為牠在網路上帶來高人氣，主人幫牠成立推特、Instagram等粉絲團，有2000多位網友關注。飼主Swati表示，阿斯蘭很外向，很喜歡出去散步以及和其他同伴玩耍，也喜歡嘗鮮，如果不給牠想吃的食物，牠就會偷走並逃跑。

美國四耳貓Aslan。圖／取自推特
美國四耳貓Aslan。圖／取自推特
幼貓時期的Aslan。圖／取自推特
幼貓時期的Aslan。圖／取自推特
Aslan和飼主感情很好。圖／取自推特
Aslan和飼主感情很好。圖／取自推特

為什麼會出現四耳貓？關於此種隱性基因的研究可回溯到1957年，科學家發現當兩隻貓都帶有這種隱性基因卻沒有顯現出來，接下來只有50%的機率會遺傳下去。雖然古早的研究指出這種異變對貓在子宮裡的發育來說很致命，但近代可見四耳貓大多能過著相對健康的生活。

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