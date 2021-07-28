快訊

桌球／四強槓上世界球王 林昀儒：打出自己沒想到的球

背叛死神的吹哨者？美國間諜罪「無人機獵殺洩密案」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【動物冷知識】超可愛錦葵蜂！不只愛吃花蜜 睡也要睡在花朵中

聯合新聞網 / 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽！

今天我們來看動物與花朵的冷知識吧！




蜜蜂沒有眼皮，所以睡覺的時候也不會閉上眼睛，但他們確實需要休息，年輕的蜜蜂睡眠較少，但年長的蜜蜂每晚要小睡30分鐘到一個半小時，每次小睡15到30秒。只要牠們的觸角一動不動，或側身躺下，那就是睡著的狀態。




長管花一次只開6天花，而他的花冠筒對蜂鳥或其他授粉者來說太長了，所以只能仰賴長舌蝙蝠協助授粉。

長舌蝙蝠的舌頭是身體的1.5倍，僅次於變色龍（變色龍的舌頭是身體的2倍）。




二齒豬籠草為蟻棲植物，與弓背蟻之間存在著互利互惠的關係。因此，其缺少許多豬籠草食蟲性特徵，包括其不具備黏彈性和高酸度的消化液，捕蟲籠內表面不具備蠟質區，甚至可能缺乏功能性的消化酶。

參考連結：123

蜜蜂 蝙蝠 睡眠

延伸閱讀

【動物冷知識】青蛙為何閉眼吃飯？原來要靠這動作「大口吞」

【動物冷知識】不只會採花蜜！為抗天敵保家園 蜜蜂集體蒐集便便

【動物冷知識】雄蜂為何交配就死亡？雌蜂夾緊一動作超凶殘

【動物冷知識】單身多年找不到伴怎辦？這族群「自己生老公」！

相關新聞

【動物冷知識】超可愛錦葵蜂！不只愛吃花蜜 睡也要睡在花朵中

哈囉大家好，我是帽帽！ 今天我們來看動物與花朵的冷知識吧！

搶救草鴞 跨域合建高屏生態藍圖

屬中型貓頭鷹的草鴞，因棲地和人類重疊，數量漸稀，被列第一級瀕危保育類，林務局屏東林區管理處為此制定保育方案，委託屏科大野...

寵物知識+／毛孩生病怕荷包大失血？保險業務教你挑對寵物險有眉角

你養毛小孩嗎？那你不孤單，台灣已有60%的家庭有毛小孩陪伴。台灣人口少子化，毛孩數量卻激增，農委會統計台灣15歲以下小孩數量，每年以4％速度減少；反觀家貓及家犬數量則以約6％速度逐年增加，初估2020年毛小孩數量共有296萬隻，比15歲以下孩童多出10萬。

2個月沒人擾 林口出現稀有鳥類

先前因3級警戒封閉不少景點，新北林口區公所1名退休同仁經過2個多月觀察，近期在林口地區捕捉到如白眉鶇、紅尾崠、台灣藍鵲、...

浪浪攻擊山羌原生動物 獸醫到站開箱已死亡

一隻年輕的山羌日前遭到遊蕩犬隻攻擊，跑到一棟建築物前的庭院，目擊這一幕的人將山羌救下來，安置在紙箱內，連絡了幾個單位之後...

寵物知識+／貓主子天天凌晨4點叫床 專家教你怎關掉「貓鬧鐘」

家裡養隻貓咪，可能成為過早的「鬧鐘」，天天在凌晨叫你起床。面對毛小孩的擾人清夢，到底該怎麼做？一名飼主發問，他家最近養了隻貓，剛開始時睡很久，都會睡到主人叫醒牠。但相處時間愈長，蜜月期過了後，貓咪天天凌晨四點在臥房外叫不停。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。