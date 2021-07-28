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【動物冷知識】超可愛錦葵蜂！不只愛吃花蜜 睡也要睡在花朵中
哈囉大家好，我是帽帽！
今天我們來看動物與花朵的冷知識吧！
蜜蜂沒有眼皮，所以睡覺的時候也不會閉上眼睛，但他們確實需要休息，年輕的蜜蜂睡眠較少，但年長的蜜蜂每晚要小睡30分鐘到一個半小時，每次小睡15到30秒。只要牠們的觸角一動不動，或側身躺下，那就是睡著的狀態。
長管花一次只開6天花，而他的花冠筒對蜂鳥或其他授粉者來說太長了，所以只能仰賴長舌蝙蝠協助授粉。
長舌蝙蝠的舌頭是身體的1.5倍，僅次於變色龍（變色龍的舌頭是身體的2倍）。
二齒豬籠草為蟻棲植物，與弓背蟻之間存在著互利互惠的關係。因此，其缺少許多豬籠草食蟲性特徵，包括其不具備黏彈性和高酸度的消化液，捕蟲籠內表面不具備蠟質區，甚至可能缺乏功能性的消化酶。
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